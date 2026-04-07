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官恩娜峇里島解放好身材！富貴人妻大晒三點式 逆天顏值詮釋少女體態超越人生巔峰

影視圈
更新時間：15:10 2026-04-07 HKT
發佈時間：15:10 2026-04-07 HKT

46歲官恩娜（Ella）在2014年患上貝爾氏麻痺症令右半邊面癱瘓，一度情緒崩潰，康復後翌年與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet低調結婚並淡出娛樂圈。已經是兩子女之母的官恩娜顏值超越做歌手時期，昨日（6日）官恩娜再罕有地貼上三點式泳相，再吸引大眾目光。

官恩娜孖辮妹造型少女味滿瀉

官恩娜近日趁復活節長假期，一家四口去峇里島享受陽光與海灘，並罕有地大派福利「彩蛋」。孖辮妹造型的官恩娜分享了多張性感的三點式泳衣照，完美展現纖細的腰肢和驕人上圍，均勻零贅肉體態少女味滿瀉，她更分享了多張在海底潛水的美照，似十足美人魚在水中與海龜及魚群一同暢泳。

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官恩娜生B後顏值不降反升

擔任全職媽媽的官恩娜顏值不降反升，甚至有網民認為她比生育前更美麗，狀態極佳，Fit爆身形完全不像兩孩之母。雖然今次峇里之旅官恩娜留言表示「#momcantrest（媽媽不能休息）」，但轉個頭再發文透露「Hired a nanny（請了保姆）」，原來她的醫生老公一拖二湊仔，等老婆有片刻的私人時間，好好放鬆一下兼靚相晒身材。

官恩娜婉拒網民召喚「復出」開騷

早前官恩娜曾貼上一段「我的進化，一眨眼就四張幾」的影片，片中看到官恩娜從嬰幼兒、童年、少女時期至今的轉變，官恩娜小時候已經擁有圓圓的大眼睛，畫面中也呈現了她學習彈鋼琴、參加畢業典禮以及在戶外開朗遊玩的樣貌，展現出一個純真快樂的童年。影片後段轉為官恩娜成年後的樣貌，官恩娜戴著帽子在機場貴賓室品嚐香檳，或是在飛機上品嚐美食，也會乘船遊覽湖光山色。淡出多年的官恩娜曾被網民召喚「復出」開騷，結果官恩娜「上水」回覆：「Thank you so much for your support！其實我有時都會好懷念以前唱歌嘅時候，畢竟人生有好多唔同嘅階段，暫時呢個階段可能未必有機會再同你見面。」

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