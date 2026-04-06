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吳梓清着短裙闖足球場成景點 養傷期間專心音樂創作︰螢花女足值得一首歌

影視圈
更新時間：20:45 2026-04-06 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-06 HKT

身兼歌手及ViuTV節目《足球女將2》的螢花女子足球隊成員吳梓清（表妹Mona），（6日）現身九龍仔公園足球場，出席第六屆「獅子會全港青少年五人足球賽2026」，擔任活動大使。當表妹現身球場時，即被大批大、小球迷上前求合照，她亦有求必應，態度親切！

吳梓清未知玩唔玩螢花S3

表妹今年3月底在足球比賽上不慎扭傷左腳，傷勢嚴重，要即場召救護車到場送院。熱愛足球的她，休息了3星期，傷患未100%痊癒，昨天她仍堅持復出，帶傷上陣參加足球決賽。她表示因為落雨關係，腳上所包紮的紗布全濕透，要在中場時段重新包紮，再落場比賽。提到她昨天十分落力，表現受讚賞，她感到開心，她說︰「比賽後隻腳開始痛！」會不會踢螢花 Season 3？「而家要專心養傷先，傷患係足球生涯上最大嘅困難。我鍾意足球係唔會變，同埋好鍾意而家呢班隊友，我好想繼續同佢哋踢波。」問到會否為球隊作歌？她故作神秘地表示：「呢段旅程值得一首歌，大家期待一下，希望到時可以畀到大家震撼彈！」提到工作安排，表妹透露稍後繼續宣傳歌曲，「之前出過嘅每一首歌，等多啲人認識。始終歌手呢條路係我嘅第一位，等（腳傷）好返先再踢波，唔再任性住。」

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