Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄子丹執導兼主演《殺神John Wick》外傳掀全球關注 CCTV形容中國電影力量登上國際舞台

影視圈
更新時間：19:29 2026-04-06 HKT
發佈時間：19:29 2026-04-06 HKT

動作片巨星甄子丹兩年前在《殺神John Wick 4》中飾演失明殺手祈恩（Caine），非常搶鏡，深受全球電影迷愛戴。而以祈恩為主角，甄子丹執導兼主演之衍生外傳快將開拍，除了外媒高度關注之外，早前CCTV-6電影頻道的「中國電影報道」亦形容，甄子丹是少數能自導自演荷里活動作大片的中國電影人。

甄子丹為外傳注入東方美學與港式打鬥

CCTV-6電影頻道《中國電影報道》指出，隨著中國影響力日益增強，《殺神John Wick》系列衍生的外傳引起廣泛關注。甄子丹擔任該外傳的導演、主演，成為少數能自導自演荷里活動作大片的中國電影人。報道續稱，該外傳聚焦於《殺神John Wick 4》中，甄子丹扮演的角色祈恩，說明荷里活製作方有意進一步開拓亞洲市場；形容由知名中國導演兼演員甄子丹執導，屬明智決策，這舉措有助進一步擴展該系列在中國這個巨大票房市場的影響力，也體現製作方希望拓展國際市場的意圖。

外媒《DEADLINE》、《PLAYLIST》和《Entertainment Weekly》大肆報道外，同時，美國國際電影產業與票房報道記者Nancy Tartaglione亦認為，甄子丹的參與，能為該外傳帶來具東方特色的動作美學與港式打鬥設計，提升人物深度，為《殺神John Wick》系列帶來新氣息。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大欖涌行山失蹤｜內地七旬翁失蹤兩日 終在關帝廟清醒被尋回
03:01
大欖涌行山失蹤｜內地七旬翁失蹤兩日 終在關帝廟清醒被尋回
突發
3小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
8小時前
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
美軍出動200特種兵營救F-15E機員。
01:05
深入伊朗救人 | 美出動200特種兵營救F-15E機員 CIA放假消息引開伊朗追兵 特朗普：一度懷疑是陷阱
即時國際
10小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
4小時前
何嘉麗街邊唱K冇人認得？被店主激讚歌喉勸玩《中年好聲音》嬲爆：我是歌手，點會參加
何嘉麗街邊唱K冇人認得？被店主激讚歌喉勸玩《中年好聲音》嬲爆：我是歌手，點會參加
影視圈
5小時前
內地品牌殺入 傳統中菜淪為重災區 船記逆市殺出血路︳周顯
商業創科
8小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
5小時前
40歲單親爸爸拍拖了 頭痛如何向13歲兒子啟齒 網民心理輔導手把手教開口對白｜Juicy叮
40歲單親港爸拍拖了 頭痛如何向13歲兒子啟齒 網民心理輔導手把手教開口對白｜Juicy叮
時事熱話
4小時前