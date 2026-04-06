甄子丹執導兼主演《殺神John Wick》外傳掀全球關注 CCTV形容中國電影力量登上國際舞台

動作片巨星甄子丹兩年前在《殺神John Wick 4》中飾演失明殺手祈恩（Caine），非常搶鏡，深受全球電影迷愛戴。而以祈恩為主角，甄子丹執導兼主演之衍生外傳快將開拍，除了外媒高度關注之外，早前CCTV-6電影頻道的「中國電影報道」亦形容，甄子丹是少數能自導自演荷里活動作大片的中國電影人。

甄子丹為外傳注入東方美學與港式打鬥

CCTV-6電影頻道《中國電影報道》指出，隨著中國影響力日益增強，《殺神John Wick》系列衍生的外傳引起廣泛關注。甄子丹擔任該外傳的導演、主演，成為少數能自導自演荷里活動作大片的中國電影人。報道續稱，該外傳聚焦於《殺神John Wick 4》中，甄子丹扮演的角色祈恩，說明荷里活製作方有意進一步開拓亞洲市場；形容由知名中國導演兼演員甄子丹執導，屬明智決策，這舉措有助進一步擴展該系列在中國這個巨大票房市場的影響力，也體現製作方希望拓展國際市場的意圖。

外媒《DEADLINE》、《PLAYLIST》和《Entertainment Weekly》大肆報道外，同時，美國國際電影產業與票房報道記者Nancy Tartaglione亦認為，甄子丹的參與，能為該外傳帶來具東方特色的動作美學與港式打鬥設計，提升人物深度，為《殺神John Wick》系列帶來新氣息。