羅啟豪食3個生日蛋糕肚腩又復活 受育有自閉症孩子「豪殼」畫作感動

以羅啟豪（Ramon）新歌《月球上的藍玫瑰》為靈感延伸，歌迷會「豪吧」別開生面舉辦《月球上的藍玫瑰》繪畫比賽，分「AI數碼創作組」及「傳統繪畫組」，最終比賽收到超過幾百幅畫作；除香港外，更有遠至澳洲、英、美、加拿大等各地朋友參加。並由Ramon負責評審工作，所有得獎及精選畫作從今日開始到5月4日，在「秀樺廚房」展出。

《中年好聲音》好友見證

在《月球上的藍玫瑰•盛放》畫展揭幕日，羅啟豪將證書、獎品逐一頒發給兩組繪畫比賽的優勝者，歷屆《中年好聲音》好友黃博、顏志恒、丁文俊、梁浩賢、曹越、林彥言、李泇霖等到場見證。Ramon由衷表示：「估唔到大家可以用唔同嘅角度去睇呢首歌，有啲畫作甚至令到我眼濕濕！」在「傳統繪畫組」冠軍得主，是一名育有自閉症孩子的媽媽，Ramon形容作品有心思：「呢幅冠軍作品正正係寄託咗呢位媽媽嘅心意，期望佢嘅孩子同普通細路仔擁有一樣嘅心智，就好似『月球上的藍玫瑰』，係罕有嘅，即使人生唔容易，父母依然會以不平凡嘅愛去守護！」

羅啟豪決心減肥

4月2日是Ramon的生日，壽星仔近日為6月6號同譚輝智合作的《雙聲演唱會》備戰，正日生日不忘操肌，「生日嗰日我去咗做gym，夜晚就同屋企人食飯，由於呢排要忍口，我一早叫咗屋企人唔好買蛋糕，點知顏志恒、魏嘉信同埋佢哋嘅太太，夾份送咗個生日蛋糕畀我！第二晚約咗同屆『中一生』食飯，佢哋又預備咗蛋糕，加埋今日同『豪殼』（粉絲暱稱）聚會，再嚟多個蛋糕，我點都要破戒！」目前Ramon的雙臂已漸趨結實，惟腹肌仍需努力，他說：「我細個好瘦，見到堂妹有肉地，好得人鍾意，我就開始谷肥自己，搞到個肚腩跟咗我好多年。我目標係從此同肚腩劃清界線！」提到生日願望，Ramon希望人人身體健康，初踏紅館演出成功。

《月球上的藍玫瑰•盛放》畫展

日期：4月6日至5月4日（逢星期一、三、五、六、日開放）

時間：上午11點半至下午6點

地點：秀樺廚房（九龍深水埗鴨寮街88號）