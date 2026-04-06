全智賢大露背谷喪屍電影《群體》 池昌旭太靚仔令導演延尚昊懷疑人生

賣座韓片《屍殺列車》導演延尚昊執導的新喪屍片《群體》，今日在首爾舉行發布會，主演的全智賢、池昌旭、具教煥、高洙、申鉉彬、金信祿等亮相，一眾演員以黑色打扮示人，唯獨全智賢穿上白色套裝，搶盡鏡頭。全智賢繼《復國者聯盟》後，相隔11年再拍電影，她表示：「好久沒拍電影，太激動了！我作為導演的忠實粉絲，可以用導演的作品來跟大家見面，真是太好了。從某種意義上說，能與如此優秀的演員合作的機會，甚是少見，故毫不猶豫地選擇了這部作品。」

全智賢11年後再拍戲

延尚昊則憶述首次與全智賢見面的經過，「老實說，我從來不敢考慮找全智賢演出。而我在某個地方聽說全智賢對我的作品感興趣，所以我試了一下。我第一次和全智賢在一間咖啡店見面，她進來的那一刻，我感覺一部電影就在我眼前展開！她從《我的野蠻女友》到《復國者聯盟》，展示出不同層面的演技，她被稱為頂級演員，或超級明星不無原因。」導演跟池昌旭亦是首次合作，他笑說：「我不禁反思如此靚仔的人也這麼努力生活，那我到底在做甚麼？」又分享有一日池昌旭似乎對演出不太滿意，並傳短訊給導演致歉，延尚昊心想：「生得這麼靚仔的人，演戲這麼認真，合適嗎？」其言論逗得全場大笑。