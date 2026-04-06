Tyson Yoshi愛上跑步身形「縮水」瘦 3KG 爆林家謙承諾寫歌後玩失蹤 自謙王嘉爾旁只是「小星仔」

Tyson Yoshi昨晚（5日）為《CON-CON MIX SOME MUSIC！》音樂節演出，現場獻唱6首歌曲，期間不斷有粉絲要求他「除衫」，直至唱到最後一首歌時，終應粉絲要求脫去背心show肌，但他卻笑言自己身材「縮晒水」！

Tyson Yoshi想挑戰全馬

向來大隻見稱的Tyson，演出後接受訪問時，自爆近期因跑步令身材「縮水」，他說：「最近同游學修跑步，點知我勁過晒佢哋。見成績幾OK，咁咪繼續跑。」迷上跑步的他表示開始了跑步個多月，現時體重輕了3KG，並坦言要轉形象，不想再「咁大嚿」：「依家睇返以前啲相，唔着衫係幾好睇嘅，但係一着衫就怪怪地咁，自己又唔係高呢，太橫個比例唔好睇，想轉下形象。」他亦表示現在進食時不用再像以前這樣計算份量：「雖然而家都會計，但起碼都可以食一包薯片仔，因為跑得多可以抵銷。」他透露現在每星期都會跑兩次10K，早前去瑞士和西班牙也有在當地跑步，更揚言有興趣參與馬拉松，目標想挑戰全馬。問到「跑腳」中誰是他的勁敵，還是已是「無敵」沒有對手？他笑言：「又唔係無敵，不過就想搵個教練一對一訓練，因為同啲friend跑都係得個『等』字。」

Tyson Yoshi唔想「囈」林家謙

提到其好友林家謙今年成功完成半馬賽事，建議他找對方一起跑，他打趣地說：「佢跑步快到光速咁，唔『滾攪』佢，費事要『囈』（求）契弟咁『囈』，無謂喇！因為佢例牌say no！」談到林家謙早前公開表示寫歌做結婚賀禮，Tyson淡淡然說：「我問佢幾時一起寫埋佢，佢話佢嗰part搞掂，叫我自己搞掂埋佢，咁Hea嘅，咩嘢結婚禮物嚟㗎？佢應該係呃新聞，我有問佢究竟係『你寫定我寫』？定係一齊寫㗎咩？佢就再沒回覆我喇！」

Tyson Yoshi練下肢肌肉助「造人」

問到有否實踐「造人」大計？他直言：「梗係有啦！依家仲跑埋步，仲勁咗，男人要不斷鍛鍊下肢嘅肌肉。」另外，提到早前與王嘉爾（Jackson）合作的新歌，Tyson表示已經完成。問到對方有否邀請他擔任巡迴演唱會的嘉賓？Tyson指對方完全沒有提及過，問到會否心傷？他說：「又唔會喎！我覺得大家一起合作做朋友OK！始終佢係巨星，作為一粒星仔，係好難喺粒太陽身邊得到任何注目，呢個道理我好明白㗎！一粒星點會光得過太陽呀！哈哈。」

提到早前計劃今年7月在台灣舉行演唱會的他，透露因沒有場地，希望9月可以，表示有消息再向大家公布。現時亦有計劃巡演，但一切仍在安排中，不會強求。他坦言現時不會像早兩年這樣「衝」，現在想放慢一點腳步，儲多一些靈感去創作，希望年底可以再推出新作。