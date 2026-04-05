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黃智賢視愛犬為女兒看待 Hey Brother 5月到三藩市演出 將閉關背歌詞

影視圈
更新時間：20:15 2026-04-05 HKT
發佈時間：20:15 2026-04-05 HKT

黃智賢今日（5日）帶同7歲愛犬（Cupcake）到港台出席劉倩怡主持的寵物節目《有尾相伴》啟播宣傳活動。20多年來養過5隻愛犬，兩隻已經上了天堂，問到花費在愛犬身上開支是否很大？黃智賢稱，沒有去計算，醫療費佔支出最多，就如Cupcake平日不跳又不多運動，竟無端端斷了十字韌帶，需要做手術，而14歲的狗狗約4年前中了風，不單是金錢最重要是花心機和時間去陪伴，現時家中24小時由太太與家人一起照顧牠，即使約朋友晚飯也會提早於晚上9時離場回家。他表明，現在兩公婆將狗狗當作是女兒看待，感到狗狗十分重要，所以現在他也變成宅男。

Hey Brother 5月到三藩市演出

雖然郭晉安離開了TVB，黃智賢經常與他打網球及，覺得郭晉安將會再拍劇，現在先休息一下打理生意，黃智賢坦言：「由於現在市道下，我於年多前也轉了部頭合約，現在重心轉移，以組合Hey Brother身份一起登台，及以內地商演為主，若有劇拍便拍劇，沒有劇拍便打理自己生意。」5月便與Hey Brother到三藩市演出，所以將會閉關背歌詞，麥包（麥長青）之前曾表示有意跟Hey Brother 逐一合作開食市，黃智賢笑指，現階段大家主要負責到麥包店內試菜，希望對方繼續推出新產品，好讓他們大飽口福。

黃智賢讚唐文龍夠貼地

此外，另一成員唐文龍早前在地鐵被網民影到，指他十分平民化沒有被人認出。黃智賢感到有點矛盾，網民認出他才會影相，又怎會是認不到他呢！他也覺得唐文龍很貼地，經常分享自己在公園做運動、跑步及打功夫片段，而且十分顧及自己的身形就像年青人一樣。

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