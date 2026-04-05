ANSONBEAN AK 迷失過後重新出發 同性演床戲 緊張唔抗拒丨名人雜誌

江𤒹生（AK）和陳毅燊（ANSONBEAN）同樣因參加《全民造星》而出道，有着歌手、演員雙重身份，作為年輕藝人，在演藝路上難免有感到迷失的時候。AK作為MIRROR一員，因為MIRROR而有得有失，他坦言有一段時間是連街都不想出，後來慢慢調整心態，「我和MIRROR是共生體，我得到好處，同時都有不方便的時候，這都是一個人生的學習方向，有些事做了選擇，就要懂得如何平衡心態。」至於ANSONBEAN去年宣布因心理健康問題暫別娛樂圈，經過數月休息後重投工作，他透露在最迷失和孤單的時候，收到電影《我們不是什麼》的劇本，對角色與自己的想法類似很有共鳴，感恩能透過角色抒發情緒。文：黃佩麗 圖：林賓尼

AK（右）、ANSONBEAN在演藝路上都曾經迷失過。

對於床戲，AK表示雖然拍攝時感到緊張，但不會抗拒。

兩人今次破格演一對同性情侶，自爆最難拍竟然唔係床戲。

ANSONBEAN（右）除了和AK外，與駱振偉（左）都有床戲。

AK稱最難拍是隧道打鬥戲

AK和ANSONBEAN在主演的新戲《我們不是什麼》中演同性情侶，故事講述情人節發生一宗巴士爆炸案，經調查後揭開一段複雜的關係與悲劇故事，AK飾演的暉仔出身於問題家庭，外表冷漠、內心壓抑，ANSONBEAN飾演的Ike性格率直、敢愛敢恨，卻因性取向被父親趕離家，他們偶遇相戀，繼而發生種種情感糾葛。戲中兩人是情侶，有大膽親密床戲，他們都說是首次挑戰床戲，雖然拍攝時感到緊張，但不會抗拒，AK笑說：「大家都是男仔，俾你摸到都無乜所謂，細個時男仔都會咁玩，如果對方是異性反而仲尷尬，有更多顧忌，而且阿BEAN在拍攝時好爽快，他的熱情令件事比想像中更順利。（有無一刻有心動感覺？）我們之間是兄弟的愛，不是情人的愛，他咀埋嚟都無那種感覺。」又說最難不是拍床戲，而是在隧道內的打鬥戲，笑指當時是真打，互相掌摑到臉腫。

ANSONBEAN靠新戲走出情緒低谷

ANSONBEAN則指其中一場獨白戲花了不少時間練習，很少講那麼長的說話，並指角色令他很有共鳴，「接這部戲前我正在休息中，那時的我有點迷失，有好孤單和不開心的感覺，收到劇本後，覺得角色的感覺和我好似，想不到有人都有同一想法，多謝導演俾我這個劇本，令我無咁孤單，俾咗力量我，希望大家一起加油，無論發生甚麼事都一齊頂硬上。」他笑謂今次的角色與現實中的他完全不相似，要好動的他演繹一個斯斯文文的藝術家，在片場時都要收起跳跳紮的一面，「這個角色在酒吧工作，會買六合彩，又會在街上畫畫，這些我都未試過，所以在準備角色時，我就在朋友的酒吧做侍應，報了素描班學畫畫，多謝許賢陪我一起學畫，學了4堂後，就去了戲中同一位置擺檔，又真的有小朋友和旅客找我畫畫，小朋友見到成品幾開心，不過女旅客好似有些嬲，可能我畫得未夠好，哈哈！」

ANSONBEAN去年宣布因心理健康問題暫別娛樂圈，經過數月休息後重投工作，那段時間他去了美國17日，與一位中學同學去了一個road trip沉澱自己，放下藝人身份，重新找回作為表演者的初心，指此行去到優勝美地國家公園時有很深感受，希望將這次旅程化成音樂作品，讓大家看到蛻變後的ANSONBEAN。

他們表示最難不是拍床戲，而是在隧道內的打鬥戲。

對於未來目標，AK希望長做長有。

兩人一拍即合，期望再有合作機會。

AK坦言與MIRROR是共生體。

MIRROR「共生體」有得有失

AK也有過迷失的時候，雖沒有像ANSONBEAN發文暫別，但也曾在粉絲群組中表示會少出歌，想專注影視工作，卻惹來「封咪」誤會，「我都無話退出，但有報道寫我『封咪』，我很理解阿BEAN的心情，他當時可能想擺低一些事，想搵新的靈感、新的力量再出發，那段時間我都想專注在影視工作上，加上在音樂上方面有些停滯不前，對自己的曲風感到迷惘，不斷思考究竟我最適合是做甚麼呢？於是想在音樂上停一停，然後在拍劇拍戲時搵返靈感和自己，在音樂上再重新出發。」問到他有否想過透過旅行找回自己？AK直言有，笑指入行後才發覺旅行的重要性，更形容旅行令他「重新做番個人」，「我在香港好少出街，經常留在屋企，在外地才可以在街上自由地周圍走，不用戴口罩，能呼吸新鮮空氣已能好好差電，重新做番個人，入行後，在香港真的感受不到公民的權利。」他表示在香港出街要包到實，以前會有比較重的包袱，怕出街會有突發情況會搞到好混亂，問到最大的包袱是否作為MIRROR一員？他說：「我和MIRROR是共生體，我得到好處，但同時都有不方便的時候，這都是一個人生的學習方向，有些事做了選擇，就要懂得如何平衡心態。」談到未來目標，AK希望長做長有，更許下宏願要與荷里活影星里安納度狄卡比奧合作，反而ANSONBEAN心頭不高，現階段最想和弟弟陳霆羲（Hannz）合作。