林曉培個唱 Sammi抱病撐場合唱《娃娃看天下》 Shino感動：見到佢我腳軟

林曉培（Shino)昨晚（4日）在香港伊利沙伯體育館舉行《林曉培心動座標演唱會-香港站》，她在台上講述，多謝香港為她在2013年製作及推出了人生第一張發燒碟，場邊有粉絲即高舉她這張黑膠碟，Shino即場為這位粉絲的唱片簽名。當她與台下觀眾大合唱一曲《那又如何》，Shino眼濕濕，之後她說：「不要哭，今天不能哭！」即抹去淚水繼而唱出一曲《不哭》。

林曉培會支持Sammi啟德演唱會

這晚Sammi（鄭秀文）擔任嘉賓，在嘉賓出場前Shino表示，上次在香港開騷是14年前的事，那時候很想有一件事可以發生，因為時機問題沒有有機會，她說：「我們要相信盼望的能力，要勇敢地盼望、勇敢地相信，這次我見到她，我雙腿發軟。」Sammi走到台上與她合唱《娃娃看天下》，Shino見到Sammi又驚又喜不敢接近，唱了一陣子才敢靠近Sammi，當唱完之後Shino即開心得像少女般在台上跑，更說：「我頭暈！」Sammi表示，大概一個月前看到她的訪問，「很希望我來你的演唱會，我看到後非常感動，因為很少歌手會公開邀請我，當時見到真的很感動，很想親自來支持你，知你已多年沒有在香港開騷，今天我來到，你一定很開心。」Shino表示，不知道有什麼厲害的廣東話可以形容。Sammi繼而指出，原本《娃娃看見下》會一直唱下去，但因為自己的鼻竇炎發作，要唱完整首歌有點難。Shino非常識做，即時為Sammi宣傳七月啟德演唱會，她表示，屆時自己也會到場支持，但不說給大家知是那一場。

林曉培因歌迷忍不住流淚

Encore環節，Shino送上一曲《黑天鵝》，「台下好正，點解你們唱歌咁大聲？」她形容大家的聲音就像海嘯一樣湧入她心內，她開始哽咽，並感謝一切的安排，讓她可以在香港唱歌給大家聽，她説：「這演唱會是我生命中重要的轉捩點，我看到你們現在的樣子，想起我們剛認識的時候，現在大家帶小朋友來看，我只有一條路就是繼續唱下去，因為我太愛你們，所以我沒辦法拍拖，只因我沒法鍾情。」之後她抹去淚水唱出最後一曲《心動》。受訪時她表示，幾次抹淚水是因為被台下觀眾唱得那麼大聲而嚇壞，她說：「咪在我手上，但我輸了，大家真的很勁，我17歲開始唱歌從未被台下觀眾唱歌而嚇到，這是第一次，真的很感動，更感動的是他們帶小朋友來看。」問到Sammi因病導致二人唱得那麼少會否感到可惜？Shino表示，大家真的不知道， Sammi來到時完全出不到聲，真心的，是她的粉絲也不想她那麼辛苦，因為她應承及答應了來所以堅持，Shino說：「因為她真的很辛苦，我說那就唱一點點吧！真的很不舒服，她還有其他工作，其實很感恩她來我已經瘋掉，她來時電梯很多人湧出來，有人說Sammi來了，我即時腿軟，（與Sammi合作完現在的感覺怎樣？）現在感覺7月一定要有門票看她的演唱會，給我一張便好了。哈哈！」

此外，這次Shino練了五首廣東歌，她覺得廣東話真的非常難，又怕因為唱得不好而丟臉，真的很多謝冼靖峰教導廣東話。Shino這次事隔14年在香港開唱，她表明，下次不會等到14年後再開，因為人生有幾多個14年，只要大家願意她便會來。