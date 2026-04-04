Nancy戀噏Show丨戴祖儀挑戰獨腳音樂劇「受寵若驚」 海兒喜與觀眾近距離接觸 Carina自爆為角色苦練

由爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom）編劇、導演及監製的升級版本《Nancy戀噏Show》，於今年4月2日至11日取址西九文化區戲曲中心茶館劇場載譽登場，雲集了首度挑戰Nancy一角的戴祖儀、海兒、黃敏蕎（阿妹@Lolly Talk）及李晞彤（Carina@VIVA），連同在長壽音樂劇飾演Nancy的爆炸戲棚駐團演員張詠怡及張詠貽輪流演出，更邀得以靚聲著稱的男歌手梁釗峰（釗峰）聲音演出Alex一角，以及鄭丹瑞（旦哥）於序幕獻聲演出。

戴祖儀、海兒、阿妹、Carina以「拍拖KOL」登場

戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk及Carina@VIVA的首演場已於4月2日及3日順利舉行。隨着舞台燈光亮起，四位女生以「拍拖KOL」的角色隆重登場，全場歡呼聲不絕於耳。各人以悅耳歌聲演繹一首接一首耳熟能詳的愛情K歌，同時展現活力四射的精采舞蹈，展現現今男女在戀愛路上既坦蕩率直又細膩柔弱的不同面向，配合大會特別在西九文化區戲曲中心茶館劇場精心打造、猶如公主房間的舞台、各式機關道具，以及繽紛的燈光效果，帶領觀眾在笑淚之間一起探討戀愛真諦。

陳恩碩感謝旦哥仗義聲演

《Nancy戀噏Show》的導演、編劇及監製陳恩碩表示：「猶記得去年《Nancy戀噏Show》在工廈劇場進行首演，當時雖然空間有限，但觀眾反應熱烈，令我們更有信心去重啟這個劇目。四位女主角雖然都是首次演出獨腳音樂劇，但不論在內心戲的表達還是肢體語言上都揮灑自如。即使演繹同一個角色，亦各自獨當一面，展現出不同的風格，讓我看見未曾見過的新版本Nancy。非常感謝旦哥仗義為序幕聲演，他劃時代又具標誌性的嗓音，為演出增添份量。同時要感謝釗峰一口答應聲演Alex，他充滿層次又真摯的聲音演繹，令劇情更加感人。」

戴祖儀收到邀請受寵若驚

戴祖儀表示：「十分感謝各位粉絲及演員朋友入場支持！記得當初收到Tom的邀請時有點受寵若驚！要在完全沒有表演舞台劇的經驗之下挑戰獨腳音樂劇，對我而言絕對是一大挑戰，十分榮幸可以成為推動小劇場發展的一份子。」海兒說：「記得我之前觀看《我們的青春日誌》時，已經十分喜歡Nancy這個角色，真的十分感謝Tom邀請我演出！平常我做歌劇時與觀眾會有一定距離，而近距離的小劇場演出，則保留了很多人與人之間的連結，充滿真實感及親切感，演員的每個細微表情及語氣變化都會被觀眾看得一清二楚，今次更有機會與觀眾近距離互動，對我而言是一場好玩的挑戰！」

阿妹排練時忍不住捧腹大笑

阿妹多謝各位粉絲入場支持，「喜劇十分講求掌握精準的節奏，才可將關鍵位置好好演繹，記得有一幕我要用童聲扮演小時候的Nancy，排練時我已忍不住捧腹大笑，看見觀眾同樣笑得開心，令我有滿滿的成功感。希望大家都可入場支持，更深入地了解Nancy的心路歷程及有所得着，當中最令我感動的訊息就是『要懂得愛自己，才懂得愛別人』！」Carina說：「我欣賞《我們的青春日誌》時已經對Nancy一角充滿好奇，很想知道他和Alex的故事以及後續發展，因此很高興看見Nancy擁有自己的外傳。我亦記得在參與選角過程中，在讀對白時已經感受到自己內心的Nancy出現了。音樂劇中歌曲與對白交替出現，節奏需要掌握得十分精準，因此需要很多排練。」