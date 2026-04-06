毛曉彤惟願與張曼玉結戲緣 擺脫年齡焦慮 從容做自己｜名人雜誌

毛曉彤日前來港出席活動宣傳新劇《問心2》，對於事隔3年再次飾演「方筱然」一角，與趙又廷以及金世佳組成「鐵三角」，她直言三人的默契依然在線。毛曉彤更自認是張曼玉的迷妹，期望有朝一日和對方合作，並放話「只要是她，甚麼（角色）我都願意！」毛曉彤坦言成長之路並不平坦，曾面對標籤束縛，以及年齡焦慮等煩惱，但現在的她則學會更從容面對一切。 撰文∣多莉

毛曉彤透露在《問心2》中，她升呢成為一位在重症加護病房獨當一面兼帶徒的醫生，與趙又廷及金世佳所組成的「鐵三角」齊面對職場課題挑戰，以及情感關係的轉變。雖事隔3年再合作，但三人在拍攝時仍然默契十足，不需要重新磨合。

笑言為劇集「節省經費」

毛曉彤又分享道劇中有大量的醫療實操鏡頭，她指在拍攝一鏡到底，以及手部操作特寫的鏡頭時十分緊張，更笑言擔心NG會浪費經費，「我們用真的醫療機械拍攝，道具都是消耗品而且挺貴的，如果沒操作好就會浪費掉，所以拍攝時內心很緊張，但是表情要專業、手要穩。」問到有否為劇組「增加」成本？毛曉彤即指拍攝相關鏡頭時並無NG，因在拍攝前已經練習多次，成果更獲得導演和醫療顧問的肯定。

「暴打」拍檔考功夫

緊張歸緊張，片場亦不乏歡樂時光，談到令她最印象深刻的拍攝場口，毛曉彤笑指絕對是「暴打」金世佳的一幕，她解釋道雖然動作上是錘打對方，不過卻是關心則亂所致的行為，當中有很多情緒交織，勁考功夫。

其實二人私下亦老友鬼鬼，金世佳透露自己在拍攝期間買了個無法使用的暖水袋，毛曉彤二話不說送來一個天價「替代品」，他珍藏至今捨不得開封，令她哭笑不得。

曾介意被標籤

除了《問心》之外，毛曉彤在《三十而已》、《喬家的兒女》等劇集的表現亦頻頻出圈，被網民盛讚是「劇拋臉」，每個角色都演得入型入格。她指每次拿到劇本都會全身心投入當中，去共情和理解角色的人物特徵和處境，盡力做到最好。

毛曉彤因外表甜美及其處事態度，被不少網民標籤為「甜妹」，以及「人間清醒大女主」，她坦言曾介懷過這些標籤，「年紀輕點的時候會，但現在已經可以從容面對，因為觀眾能看到角色中不同的立體面，當然也希望將來展現出不同的層次和形象。」

2大職業夢想

戲裏詮釋百態人生，戲外毛曉彤其實有另一個藏了多年的職業夢想，她許願日後想一嘗律師角色「圓夢」。毛曉彤笑言若當初沒有成為演員，現在或已站在法庭上，「我考中戲的時候沒有十足的把握能考上，當時就想如果不能完成我的第一理想，那麼就去讀法律，因為我也很感興趣，而且我的邏輯思維與表達能力還不錯，也挺符合這個職業需求。」

毛曉彤還有另一項職業夢想，受訪時被問到最想合作哪位香港明星，她毫不猶豫就點名女神張曼玉（Maggie），除了多次向對方示愛外，其IG更是只關注張曼玉一人！毛曉彤更揚言對任何的題材和角色都無條件接受，「只要是她，甚麼我都願意！」

留長髮換新形象

日前，毛曉彤前往北極和坦桑尼亞旅遊慶生，她指這個假期得來不易，「去年一整年都在拍戲，正好年前《問心2》殺青，趕上我的生日，就放了3周長假。」她更笑言把握機會染了十多年心心念念的粉髮，因演員的髮色以及指甲都是屬於角色，不能隨意變動。提到過往的短髮造型深入人心，最近她留起長髮，笑指是兩種不同的風格，現在較喜歡長髮look。而是次來香港出席活動，毛曉彤亦忙裏偷閒，除了去迪士尼看城堡和煙火外，更大讚香港的美食多不勝數，當中清湯腩更是令她讚不絕口。

擺脫年齡焦慮

毛曉彤劇透有份主演的武俠劇《雲襄傳之將進酒》今年會與觀眾見面，面對着大量的武打場口，她直言無難度，因以前學舞蹈出身，所以在學習動作及協調性方面沒有太大困難。現時手握多套代表作的毛曉彤坦言曾有年齡焦慮，但現在則認為過好每一日更重要，「馬上30歲的時候確實焦慮過，覺得30歲是否一定要取得一定意義上的成功，後來真到了30歲那天發現就只是平凡的一天。現在的我已經不再為年齡焦慮，因為人生每個階段都有存在的意義，會帶來不同的感悟。」