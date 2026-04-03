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施明離世｜李泳豪被兄禁見母逾1年：佢行使監護令我冇計 曾經報警游走多間醫院極無助

影視圈
更新時間：22:38 2026-04-03 HKT
發佈時間：22:38 2026-04-03 HKT

資深藝人施明近日仙逝，本應是家人同心追思的時刻，卻意外撕開一場深埋已久的家庭紛爭。幼子李泳豪在母親離世後，終於打破沉默，向外界沉痛揭露，他被親兄李泳漢利用法律手段，在母親最後的歲月裡，隔絕母子相見長達一年多，連母親的最後一面也無緣得見，成為他一生無法彌補的遺憾。

李泳豪兄長李泳漢行使「監護令」

李泳豪悲痛地憶述，這場家庭悲劇始於2024年底。當時母親施明因病住院，他原可自由探望，但兄長李泳漢突然行使「監護令」，自此斬斷了他與父親「鼎爺」李家鼎的探視權。從那一刻起，母親彷彿從他的世界中「人間蒸發」。李泳豪透露：「我媽住過伊利沙白、明愛，還有浸會醫院。這兩年，我不停地在幾間醫院之間奔走，只想問我媽的下落，但每次都因為他（李泳漢）的監護令而被封鎖。」醫院方面即使面對施明的親生兒子，也只能以「無法透露」為由拒絕。求助無門的李泳豪，甚至曾到警署報案，但警方也因監護令屬家庭事務而無法介入。李泳豪豪早前在社交平台上載的母子合照，原來已是2024年拍攝的舊照，此後，母子二人便天人永隔。

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李泳豪被踢出家庭群組電話亦遭封鎖

據李泳豪透露，兄弟關係的決裂，源於兄嫂不喜歡他的妻子Agnes。為此，他不僅被兄長踢出家庭群組，電話亦遭封鎖。而母親施明因早前跌倒重傷後，已無法自主與外界溝通，這讓同住的李泳漢得以「全權掌控」，全面封鎖消息。向來予人溫和忍讓印象的李泳豪，這次被兄長的行為逼至退無可退。連父親李家鼎也看不過眼，為幼子一家發聲，並堅持李泳豪及新抱Agnes必須出席喪禮。然而，負責統籌後事的李泳漢，至今仍未向家人透露喪禮的具體安排。李家鼎無奈道：「問他只說還沒搞清楚，我叫他不要再搞這麼多事了。弟弟是一定要出席的。」

李泳漢承諾「邀請」弟弟出席母親喪禮

對於兄長對外表示會「邀請」他出席喪禮，李泳豪聞言更感心酸，他直言是自己主動以無法識別的電話號碼打給兄長追問，才得到「會通知」的承諾。當被問及會否偕妻出席，他斬釘截鐵地回答：「會。」事實上，過去李泳豪的社交平台不乏夫婦倆與母親的溫馨合照，畫面其樂融融，與李泳漢口中的「婆媳不和」指控似乎大相徑庭。一場喪事，揭開了家庭內部的暗湧與傷痕，只盼望這家人能放下紛爭，讓逝者得以安息。 

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