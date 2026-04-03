施明離世｜李家鼎爆被拒探施明 指李泳漢「病房冧把都唔畀」 堅持細仔應帶太太出席喪禮
更新時間：19:10 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:10 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:10 2026-04-03 HKT
李家鼎前妻施明於2022年因在家中跌倒傷及頭部，導致健康大不如前，今年3月21日因肺炎病逝，享年74歲。李家鼎早前知道施明離世後，首個反應是「點解唔早啲通知我？」。李家鼎接受傳媒訪問，直指施明於醫院醫治期間，他和李泳豪均不獲李泳漢給予探視權，而在施明離世2日，李家鼎才知道前妻離世。
李家鼎被拒探望施明
李家鼎向傳媒表示，直到現時仍未得悉施明的出殯日期及地點，而李泳漢亦一直不准李家鼎到醫院探望施明。而李家鼎對於前妻離世2日才得知消息，就坦言十分愕言，亦透露李泳漢不准他到醫院探望的細節，他指大仔不肯給予病房號碼，自己想探病都無從入手。至於自己未能見施明最後一面，就直言「一定唔開心」。
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李家鼎指李泳豪及太太要出席喪禮
李家鼎表示現時都未知喪禮安排，對於大仔不准許弟婦林妤謙出席喪禮，李家鼎就希望李泳漢「唔好搞咁多嘢」，認為施明已經離世，一定要全家人齊齊整整送別她，李家鼎表示除了李泳豪要到外，林妤謙亦應該得到批准出席。對於兩兄弟決裂，李家鼎就無奈表示「唔知幾時先可以和解」。
李泳豪堅持和太太出席喪禮
而李泳豪亦對傳媒表示，現時仍未收到正式出殯日期及地點，雖被李泳漢明言其妻沒資格出席，李泳豪就堅定地表示「會和太太出席喪禮」。李泳豪日前在FB撰長文悼念母親，並提到母子疏離傳聞：「在這幾年實在是太多事情發生，許多流言蜚語和不實消息對我們造成很大的困擾，但你跟我說別人怎樣說不重要，重要是你知道媽是愛你的支持你的，同時我也知道我是愛媽的這樣便足夠了，畢竟很多事情我們都是控制不了，很被動和很無奈，選擇沉默或許是一個方法吧！」。
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