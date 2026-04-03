Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施明離世｜李家鼎爆被拒探施明  指李泳漢「病房冧把都唔畀」 堅持細仔應帶太太出席喪禮

影視圈
更新時間：19:10 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:10 2026-04-03 HKT

李家鼎前妻施明於2022年因在家中跌倒傷及頭部，導致健康大不如前，今年3月21日因肺炎病逝，享年74歲。李家鼎早前知道施明離世後，首個反應是「點解唔早啲通知我？」。李家鼎接受傳媒訪問，直指施明於醫院醫治期間，他和李泳豪均不獲李泳漢給予探視權，而在施明離世2日，李家鼎才知道前妻離世。

李家鼎被拒探望施明

李家鼎向傳媒表示，直到現時仍未得悉施明的出殯日期及地點，而李泳漢亦一直不准李家鼎到醫院探望施明。而李家鼎對於前妻離世2日才得知消息，就坦言十分愕言，亦透露李泳漢不准他到醫院探望的細節，他指大仔不肯給予病房號碼，自己想探病都無從入手。至於自己未能見施明最後一面，就直言「一定唔開心」。

相關閱讀：施明離世丨李泳漢為母搞喪禮明言拒弟婦到場 不承認新抱身份 怒轟胞弟李泳豪夫婦沒尊重施明

李家鼎指李泳豪及太太要出席喪禮

李家鼎表示現時都未知喪禮安排，對於大仔不准許弟婦林妤謙出席喪禮，李家鼎就希望李泳漢「唔好搞咁多嘢」，認為施明已經離世，一定要全家人齊齊整整送別她，李家鼎表示除了李泳豪要到外，林妤謙亦應該得到批准出席。對於兩兄弟決裂，李家鼎就無奈表示「唔知幾時先可以和解」。

李泳豪堅持和太太出席喪禮

而李泳豪亦對傳媒表示，現時仍未收到正式出殯日期及地點，雖被李泳漢明言其妻沒資格出席，李泳豪就堅定地表示「會和太太出席喪禮」。李泳豪日前在FB撰長文悼念母親，並提到母子疏離傳聞：「在這幾年實在是太多事情發生，許多流言蜚語和不實消息對我們造成很大的困擾，但你跟我說別人怎樣說不重要，重要是你知道媽是愛你的支持你的，同時我也知道我是愛媽的這樣便足夠了，畢竟很多事情我們都是控制不了，很被動和很無奈，選擇沉默或許是一個方法吧！」。

相關閱讀：施明離世丨李泳漢「瞞父」低調處理母親後事 李家鼎難以接受噩耗：點解咁遲先通知我？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
11小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
2小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
12小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
18小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
22小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT