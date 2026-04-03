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《逐玉》張凌赫被批妝容太精緻 帶挈何潤東14年前舊角色「項羽」翻紅

影視圈
更新時間：21:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-03 HKT

50歲的台灣男星何潤東，近日因14年前在《楚漢傳奇》中的「項羽」一角意外翻紅。事件起因是內地古裝劇引發的「硬漢審美」懷舊潮，網民將新生代演員的精緻妝容與何潤東的粗獷形象對比，後者被奉為「真男人」典範。身高186cm、為角色增肌並身披15公斤真實盔甲的敬業精神，讓他時隔多年再度收穫認可。何潤東憶述當年拍攝馬戰的驚險經歷，劇組為求氣勢選用性情爆烈的歐洲純血馬，一位副導演在試馬時甚至被摔斷腿骨。他坦言當時內心充滿恐懼，是靠不斷催眠自己「我就是霸王」才敢上馬，最終完成了那些氣勢磅礴的戰爭場面。

張凌赫被批意外帶挈何潤東翻紅

引發這次審美爭議的，正是由張凌赫與田曦薇主演的古裝劇《逐玉》。該劇在愛奇藝、Netflix同步上線後，迅速在收視排行榜上奪冠，熱度遠超同期陸劇。身高190厘米的張凌赫，於2020年憑網路劇《少女大人》出道，其後接連參演《蒼蘭訣》、《雲之羽》、《寧安如夢》及《度華年》等多部人氣劇集，迅速躋身頂流小生行列。儘管他擁有極高人氣，但劇中的武將造型卻因妝容精緻，意外引發了「粉底液將軍」的稱號，被網民廣泛討論。

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何潤東擁硬漢外型卻極寵妻

何潤東有著硬漢外型，但卻是「寵妻好男人」，他與妻子林姵希於2016年結婚，婚後成為緋聞絕緣體，這種硬漢外表與溫柔內心的反差魅力，讓他在短短7天內於抖音平台暴增30萬粉絲，人氣再度飆升。

何潤東近年積極轉型當導演

何潤東最為人熟悉的角色有《三國》的「呂布」及《風雲》的「步驚雲」，均是陽剛味濃，但近年演藝圈掀起「小鮮肉」外貌的韓流風潮，這讓外型硬朗、Man味十足的何潤東的演藝事業經歷了起伏。他近年主要拍攝網絡劇集，而且積極尋求轉型，以導演的身分拍攝電影，他於2018年執導電視劇《翻牆的記憶》，獲第53屆金鐘獎戲劇節目導演獎，並於2024年執導電影《不如海邊吹吹風》，今次何潤東意外翻紅，更打「開口牌」歡迎投資人找他拍武打劇。

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張凌赫外貌進化史

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