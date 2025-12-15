原來視咁的丨李麗珍演任達華妻子挑戰阿茲海默症角色 何潤東爆肌造型獲封「肌肉流氓」

由羅永昌、劉順安執導，陳文強、馬焱等編劇的全新劇集《守誠者》，將於明日起、逢周一至周五晚8點半翡翠台播映。領銜主演有陳小春、任達華、李治廷、韓雪；其他演員包括熊黛林、李麗珍、黃嘉樂、張國強等。當中李麗珍在劇中飾演任達華妻子「紅姐」，其角色患有阿茲海默症。另外，何潤東亦特別客串演出，單是造型已為觀眾帶來驚喜。

李麗珍、任達華飾演一對感情要好的老夫老妻。

任達華飾演EU資深警員兼車長。

何潤東勤力健身操到好大隻。

《守誠者》講述前O記成員何浩輝（陳小春飾）為了救師傅霍啟泉（李子雄飾），忍辱向悍匪周雄（何潤東飾）下跪、一夜之間淪為「警界之恥」；及後浩輝被調職至衝鋒隊（EU）擔任隊長，隊員邵子俊（李治廷飾）因某些原因對他心存芥蒂，令以和為貴的另一隊員趙紹棠（任達華飾）慘變磨心……某日3人發現一場涉及神秘組織、針對香港金融進行的驚天陰謀……。

日前TVB陸續釋出劇集預告片，片段內的槍戰、飆車追逐等畫面已張力十足，加上「所有香港市民的身家，都會變成廢紙」這句震撼性對白，期待值甚高。另參與演員亦是劇集焦點，先說金像獎影帝任達華，他在不少電影中飾演過紀律部隊，幾乎做勻各個部門經驗多多；今次任達華食返「紀律部隊老本行」，飾演EU資深警員兼車長，到底又會為觀眾帶來甚麼驚喜和感覺？

何潤東飾演犯罪集團首腦。

《守誠者》當中還有陳小春助陣（右）。

劇集充滿各種槍戰精彩場面。

珍妹11年後再現身TVB劇集



另一重量級卡士，是在劇中飾演任達華妻子「紅姐」的李麗珍。曾奪金馬獎和香港電影金紫荊獎「最佳女主角」的李麗珍，是繼2014年《女人俱樂部》後再次現身TVB劇集，今次珍妹角色的特別之處，是患有阿茲海默症，雖然記憶力慢慢衰退，卻從未忘記任達華對自己的愛，2人劇中深情互動令人動容。

劇集另一焦點角色，是飾演反派—犯罪集團首腦周雄的何潤東，除了在預告片中的兇狠型格開槍樣令人眼前一亮，全白平頭裝、奸角標配頸鏈和耳環，相當有型兼吸睛。難怪劇集在內地播出時，他一出場已吸獲大量正評：「何潤東演反派超吸睛」、「周雄這個角色氣勢逼人」。何潤東在劇中的爆肌身段同樣引爆熱話，其中一個白色背心造型、其健碩身形及麒麟臂表露無遺，被譽為「肌肉流氓」！

