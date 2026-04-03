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初代IG女神陳芷瑩自製流量密碼 宣布離婚驚揭從未簽紙 百萬婚禮原來只係一場Party？

影視圈
更新時間：18:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-03 HKT

初代IG女神陳芷瑩（Giann）曾在2023年10月調宣布婚訊並在峇里島舉行的夢幻婚禮，當時伴娘團陣容鼎盛，更拍下多段YouTube影片分享新婚喜悅，耗資逾百萬。

陳芷瑩驚爆與結婚不到3年丈夫離婚

不過日前驚爆離婚消息，陳芷瑩宣布與拍拖5年、結婚不到3年的丈夫鄭先生分手，她更坦言：「其實嚴格來說，我係冇結過婚，因為最後係無簽到紙，啲朋友都笑我搞咗一場派對。」事件惹來網民熱議，亦為這段感情增添戲劇性。

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陳芷瑩稱技術上沒有結過婚

陳芷瑩早年不時貼上與老公的合照放閃，但自去年底有網民發現陳芷瑩不單已甚少上載與丈夫的合照，甚至更刪除了部分放閃貼文，婚變傳聞不脛而走。日前陳芷瑩拍片宣布已離婚：「呢兩年流量密碼就係——宣布離婚。今天就要運用呢個流量密碼，其實技術上我冇結過婚，因為我最後都冇簽紙。我嘅朋友都笑我只係辦咗一場活動。」

陳芷瑩好喜歡一個人的時間

陳芷瑩還說：「無論我有冇伴侶，我都一直好獨立，都好喜歡一個人嘅時間，唔需要好傷心，亦唔需要好難堪，亦唔需要羞恥，因為嚟緊嘅大運係女人搵錢先最緊要。搵到你事業同鍾意做嘅嘢先係你人生目標，先可以帶到真正嘅安全感畀你。」不少人紛紛猜測背後原因，有人認為是富二代男友不願簽紙，但陳芷瑩隨即在留言中澄清：「我唔簽，唔係佢唔簽，咁明未。」

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