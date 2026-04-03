雷頌德鋪路回流重返樂壇？曾決意49歲退休移英生活 偕妻訪小紅書總部惹北上發展揣測

56歲知名音樂人雷頌德（Mark Lui）自2018年舉家移居英國後，自疫情完結，回港次數亦增加。近日他再度返港探望親友，並在社交平台分享與好友古巨基、方力申等人的聚會照片。而他最新的動向，則是北上與太太梁家玉（Jade）一同參觀內地社交平台小紅書的辦公室，此舉引發外界關注，不少網民揣測他是否計劃回歸樂壇，並將事業重心轉移至內地市場。

雷頌德夫婦參觀小紅書總部

據雷頌德在小紅書發布的內容，他以「小紅書探訪做半天小紅書員工！」為題，分享了在小紅書總部外拍攝的照片。從照片中可見，雷頌德夫婦受到熱情款待都表現開心，現場的電子螢幕上顯示著「歡迎雷頌德&梁家玉蒞臨小紅書！」的字句。這次高調的參觀，讓許多粉絲和網民紛紛留言，表示期待他能北上發展，在內地帶來更多音樂作品。

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雷頌德去年開小紅書頻繁更新

雷頌德雖在2018年表示，一直希望50歲前可以決心退休並享受個人空間，於是停下音樂工作，移居英國生活，更在當地親自設計大屋定居。但近年可見，他對音樂的熱情似乎並未減退。去年，他便曾為天后陳慧琳的演唱會短暫回歸香港樂壇，2025年8月更開設了小紅書帳號。近期他更頻繁更新，與粉絲分享昔日創作的點滴。

這次的上海之行，加上近期在小紅書上的活躍表現，讓外界好奇這位金牌監製是否已改變主意，準備結束在英國的悠閒生活，重返「職場」並開拓內地事業版圖。

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