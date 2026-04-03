郭政鴻首談缺席電影《尋秦記》原因 以6字形容與舊愛滕麗名關係 轉做直播帶貨賺7位數

61歲的郭政鴻，早前因缺席演出電影版《尋秦記》，再次被提及跟滕麗名昔日戀情。當年二人因合拍《野蠻奶奶大戰戈師奶》撻着，更被拍到在車廂擁吻，惟戀情兩年後告終，郭政鴻被踢爆早已與內地圈外女友結婚並育有一女，令滕麗名在不知情下慘成「第三者」，而郭政鴻自此被貼上「渣男」標籤。至於他未能參演電影版《尋秦記》中「王翦」一角，郭政鴻解釋一部電影僅有一至兩小時，難以容納所有原劇的故事線，他更斷然否認是為了避開飾演「善柔」的滕麗名，強調純粹是劇情考量，並稱昔日跟滕麗名的戀情是「侏羅紀前的事」，不應再提以免影響雙方家庭。

郭政鴻獲周海媚鼓勵報讀藝訓班

回顧郭政鴻入行經過，他曾參加《第四屆新秀歌唱大賽》，憑藉一曲《夏日寒風》及一個俐落的後空翻晉身三十強。雖未獲名次，卻因其獨特的舞台效果獲導演賞識，參演了電影《豬仔出更》。拍畢後，女主角周海媚鼓勵他報考藝員訓練班，更在他學歷未達標的情況下代為遞交表格，助他成功獲得面試機會，最終於1986年入行，並有幸獲梁朝偉親授演戲技巧，其後更一起拍攝劇集《大運河》。

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郭政鴻憑「通臂猿猴」成內地代表作

在TVB期間，郭政鴻因形象多變而一度成為「動作反派專業戶」，常與元彪、趙文卓等外援巨星對打。為求轉型，他憑藉《野蠻奶奶大戰戈師奶》中的喜劇角色成功突破，而《西遊記（貳）》的「通臂猿猴」更意外成為他在內地的代表作，為他日後發展奠定基礎。他體會到，演員遇到好角色至關重要，即使戲份不多，也能讓觀眾留下深刻印象。

郭政鴻轉型當直播帶貨

郭政鴻面對近年「影視業冰河時期」，他對上一部作品，已是2023年的《疊影狙擊》，幸好他早已將重心轉往內地直播帶貨，並取得7位數字的可觀收入。他表示王祖藍是第一批帶貨，成績最佳，其他像林韋辰、細細粒也做得不錯，他有時也會跟馬德鐘、吳啟華一起拍片，利用自己的知名度去擴展，轉化成更多機會。

郭政鴻搖身一變成好爸爸

郭政鴻曾經歷過兩段婚姻，與現任妻子結婚後，育有17歲的倩欣（Haley）及15歲的詠之（Ashley）兩名女兒。他透露太太為人低調，不喜曝光，故甚少公開露面。談及女兒他一臉欣慰，慶幸她們學業自律，大女兒明年將應考DSE，成績優異，並打算留港升讀大學，讓他甚感安慰，郭政鴻甩掉昔日「渣男標榜」，搖身一變成為好丈夫、好爸爸。

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郭政鴻舊愛滕麗名幸福人生