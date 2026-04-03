60歲呂頌賢外貌近況曝光 曾被指暴瘦如紙片人 打卡照揭靚仔樣零變化

60歲的呂頌賢，因1996年TVB版《笑傲江湖》中瀟灑不羈的形象深入民心，被封為「最帥令狐沖」，近日他為拍攝節目《江湖見》，第三次重遊劇中恆山派的所在地，山西恆山懸空寺。該節目主持黎耀祥當年於同劇飾演「劉正風」，二人相隔多年「江湖再見」，格外有紀念意義。呂頌賢在社交平台分享影片，片中他風采依舊，站在入口處笑稱：「奇怪啊，掌門回來了，沒人來歡迎我的？」其後更興奮地在景區找到自己當年的巨型劇照，網民紛紛驚嘆他的樣貌與海報上幾乎一樣，絲毫沒有改變，引發集體回憶。

呂頌賢開素食餐廳當老闆

近年呂頌賢將事業重心轉往內地，憑藉其凍齡外貌和型男形象，工作邀約不絕。除了商演活動，他也是素食連鎖餐廳的老闆，更是一位合格的潛水教練，近年減少了幕前工作，閒時跟太太麥景婷二人世界，享受生活。

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呂頌賢跟太太麥景婷享受二人世界

呂頌賢跟麥景婷（原名麥麗紅）於2008年結婚，兩人至今已相伴超過30年。他們婚後達成共識不生育。麥景婷於1982年畢業於TVB訓練班，早期多演小配角，後來因加入長壽綜藝節目《歡樂今宵》而為觀眾認識。1988年，她在澳洲拍攝外景時遇上車禍受傷，康復後轉投亞視發展，並迎來事業高峰，參演了《碧血青天楊家將》及《我和殭屍有個約會》等多部代表作。1999年淡出幕前後，她曾投身美容生意，近年則熱心於義工服務。

呂頌賢曾跟萬綺雯相戀

呂頌賢在與麥景婷相戀前，曾與「長腿女神」萬綺雯因合作亞視劇集《大提琴與點三八》而戲假情真。這對當年的金童玉女，在分分合合中度過了數年，並曾合作過《勝者為王》、《槍神》等經典劇集，至今再見仍是朋友。

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