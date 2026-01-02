前TVB「愛妻小生」去年入ICU死過翻生  曾暴瘦如紙片人  元旦日全面回春令人欣慰

即將在2月迎來60歲的前TVB小生呂頌賢，因其在1996年版《笑傲江湖》中飾演的「令狐沖」形神俱備，被譽為「最帥令狐沖」，至今仍是無數劇迷心中的經典。去年8月呂頌賢因肺部嚴重感染細菌，一度命危被送入深切治療部（ICU），太太麥景婷更形容老公是「死過翻生」，其後被拍得暴瘦的身形，健康狀況令人憂心。

呂頌賢狀態全面回春

可幸的是進入2026年，呂頌賢的狀態全面回春，一眾粉絲可放下心頭大石。元旦當日，有網民在澳門街頭巧遇呂頌賢，並拍下他的最新狀態。從影片可見，呂頌賢精神飽滿，狀態全面回春。他頭戴型格帽子和太陽眼鏡，身穿帥氣的電單車外套，與一眾車友參加小型電單車環島遊。期間他全程笑容滿面，表情生動地與隊友熱烈傾談，更親民地與粉絲逐一合照，顏值和神采絲毫不減當年。最重要的是，他先前因病暴瘦的身形已明顯「長回了肉」，回復昔日的健碩，徹底擺脫了「紙片人」的污名，健康狀況顯然已無大礙。

呂頌賢去年曾徘徊鬼門關

回顧去年，呂頌賢的經歷可謂驚心動魄。其太太麥景婷曾透露，丈夫因肺部感染一種罕見惡菌，但初期並無明顯病徵，導致細菌潛伏並擴散至多個器官。她心痛地憶述：「『驚濤駭浪』的2個多月，生死就在一瞬間！」

呂頌賢去年入ICU十四天

麥景婷更在社交媒體上披露，呂頌賢初次到急症室求醫時，曾因醫療失當被安排出院，但回家後情況急轉直下，再度入院時已是危殆狀態，需即時入住ICU長達14日。在這場大病中，呂頌賢暴瘦近40磅，連醫護人員都表示其個案屬罕見和嚴重。幸好，他最終成功戰勝病魔，逃出鬼門關，回家靜養。如今看到他再次龍精虎猛地享受生活，實在令人欣慰。

