港姐袁文靜生日變愛犬忌日 狗仔意外身亡拍片重演致命一刻 犬隻體型引網民激辯

2025年香港小姐季軍袁文靜日前在小紅書分享影片，透露自己僅飼養了一個月的四個月大愛犬Major，在她的生日當天意外離世，事件引發網民熱議。袁文靜在片中悲痛欲絕，詳細解釋了事發經過，但不少網民將焦點放在犬隻的品種與飼主的責任上，掀起網民熱議。

袁文靜還原愛犬致命意外

袁文靜在影片中表示，事發當日，她的愛犬Major正在其腿上玩耍，當牠試圖爬上書桌時，不幸失足墮地。這次意外導致Major頸部嚴重受創，全身抽搐。儘管被火速送往寵物醫院，並接受了約一小時的搶救，Major最終仍因嚴重內出血而難以救治，要安排安樂死。獸醫亦對此意外感到罕見，指出如此輕微的跌落，對於正常幼犬而言，通常不至於致命。

影片記錄了袁文靜送別愛犬的最後一程，包括在寵物殯葬機構進行的告別儀式與火化。身為新手飼主的她，對於第一次養狗就經歷如此心碎的結局，感到十分自責與悲傷。

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網民留言兩極化

影片發布後，留言區反應兩極。一方面，許多粉絲對袁文靜的遭遇表示同情與安慰。但另一方面，更多網民將矛頭指向兩大爭議點，包括飼養「超小體」犬隻的道德問題，以及飼主的疏忽責任。

不少網民從Major的體型推斷，牠是經過特殊繁殖的「超小體」（或稱茶杯犬）。這類犬隻為迎合市場對「可愛」的追求，常有先天健康缺陷與遺傳疾病，體質極其脆弱。有網民留言批評：「這個超小的狗狗就是我們不負責任的人類配出來的」、「別養超小體了，都是為了滿足人類私欲而誕生的」，並強烈呼籲大眾以領養代替購買。

部分網民亦認為，袁文靜作為飼主，似乎未能提供一個安全的環境，讓脆弱的幼犬處於可能從高處摔落的風險之中，質疑她的行為不負責任。有網民直言：「本來挺喜歡你的，看見你這麼不負責任對待狗狗太讓人失望了。」雖然袁文靜的初衷是悼念愛犬，卻也讓她意外地成為了輿論焦點。

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