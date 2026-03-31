蕭秉治6.13香港東蒲開騷 造型未有定案 歡迎歌迷留言畀意見

原訂去年10月4日舉辦的香港演唱會因故延期，日前蕭秉治宣布，將於6月13日（星期六）晚上7時30分，在新蒲崗東蒲胡李名靜體育館（東蒲）舉行《活著 ALIVE》香港站。蕭秉治早前擔任五月天5525＋1《回到那一天》25周年巡唱香港站開場嘉賓，唱《想悄悄住進你的靈魂》、《外人》和《勝利人生》，感謝師兄給他機會到各地演出，也因為唱五月天的開場，許多歌迷在台下舉起應援牌，讓他非常感動。

蕭秉治有「神曲製作機」之雅譽

這些年，蕭秉治創作多首金曲，創作總點閱突破10億次，被稱為是華語樂壇頂尖神曲製作機。蕭秉治從回歸樂壇5千人擠爆信義廣場到約定台北小巨蛋見，再到香港東蒲，他表示：「活着就是一件很了不起的事情！希望來看我演唱會的樂迷，都能獲得滿滿的能量，再回去好好過自己的生活。」

《活著 ALIVE》香港站票價︰$888／$688／$488

蕭秉治去年《活著 ALIVE》演唱會完封北高雙蛋後，帶著滿滿的能量完成北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京六個城市的演出，今年生日許下新的一年他也期待能到更多城市跟歌迷見面，經已步步實現，即將在夏日唱響馬來西亞和香港。日前他拍攝雜誌時穿着皮衣，玩弄玫瑰花的造型，有歌迷留言問：「演唱會可以敲碗這種霸總造型嗎？」蕭秉治霸氣表示「沒問題！」至於香港演唱會造型，他大方開放歌迷許願。《活著 ALIVE》香港站，票價分別為$888、$688和$488三種，3月31日下午三時正開始於Cityline公開發售。