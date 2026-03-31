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韓星接連作客HOY TV《歲月如歌》獲讚高質 《祝君好》韓版原唱人登場 傳聞IU或現身？

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-31 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-31 HKT

由香港特別行政區政府「創意智優計劃」贊助的HOY TV大型音樂企劃《歲月如歌》近期掀起網上熱話，節目以本地歌手與海外重量級音樂人聯乘合作，成功展現了廣東歌的國際魅力，被網民大讚為「高質」音樂節目。

《祝君好》原版主唱任昌丁與林奕匡合唱

在最新一集「陪伴大家的廣東金曲（世界篇）」中，節目組安排三位香港歌手遠赴海外，與當地頂尖歌手進行音樂交流，火花四濺。林奕匡（Phil）與韓國「國民級」歌手任昌丁合作，重新演繹電視劇《十月初五的月光》主題曲《祝君好》。原來，任昌丁正是此曲韓文原版《Smile Again》的原唱者。這次合作讓許多網民驚喜地發現「新大陸」，紛紛表示「細個仲以為祝君好係原曲」，讚揚節目讓他們認識到金曲背後的故事。Phil為求完美演繹，在家苦練韓文，更自爆曾被太太取笑「唔覺得你唱緊韓文」，讓他哭笑不得。

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Apink主唱鄭恩地現身HOY TV節目

另一邊廂，雲浩影（Cloud）飛往韓國，與女團Apink主唱鄭恩地合唱黎明的經典金曲《我這樣愛你》。這不僅是恩地首次在香港電視台獻聲，她更在合作後大讚Cloud歌藝出色，可以直接在韓國出道。Cloud則笑言，拍攝時恩地為她整理頭髮的貼心舉動，讓她心動得一度打亂陣腳，成為一次難忘的經歷。

此外，譚嘉儀（Kayee）則前往馬來西亞，與當地歌手陳慧恬（Orange）合作，將張學友的《衹想一生跟你走》與巫啟賢的《不該讓你等太久》改編成粵語及國語混合版，向兩位殿堂級歌手致敬。

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網民激讚HOY TV《歲月如歌》高質

節目播出後，網民反應空前熱烈。不少留言稱讚：「做咩HoyTV最近咁正」、「呢個音樂節目請咁多好歌手已經好正」，並對節目組能邀請到任昌丁、鄭恩地等重量級嘉賓表示驚訝。網民亦對歌手的表現給予高度評價，認為「韓國唱抒情歌嘅歌手係真心唱功強」，而《祝君好》與《Smile Again》的聯乘版本更被譽為「真係好好聽」。甚至有疑似行內人分享傳言指，節目組正洽談邀請「亞洲小天后IU」亮相，讓觀眾對HOY TV未來的節目更添期待。

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