女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放

HOY TV旅遊節目《女行團》，由好好制作炮製，於上周六（21日）正式播出，今次找來邱晴、梁凱晴、李蔓瑩、樂宜及樂翊榆主持，分別到越南、杜拜、不丹、曼谷和首爾五個旅遊勝地拍攝。首團「打頭陣」由邱晴前往越南的富國，除了品嚐地道美食外，更會有她在私人泳池暢泳的場面，其「漲卜卜」的上圍在水中蕩漾，十分養眼。

女行團｜5位女主持身穿性感泳衣「跳跳紥」

《女行團》主旨是從女性角度出發遊世界，而節目中亦不乏5位女主持身穿性感泳衣在鏡頭前「跳跳紥」，甚或半裸享受SPA，狀甚誘惑，確實衝擊眼球。第一集出街後，不少網民都留言：「我真係第一次睇YouTube睇到流鼻血。」、「如果福利鏡頭多啲就好。」、「老實講，邱晴真係好靚，好nice，希望能夠做多啲節目放上youtube啦~~」、「努力減肥後，更漂亮。」、「好有新鮮感。」第二團將會由梁凱晴率領前往「奢華之都」杜拜，屆時她將走訪杜拜的古老市區，試戴各種黃金飾品、參加Kite Beach的健身活動，更於朱美拉沙灘玩水及欣賞動人夕陽。

相關閱讀：25歲「民選港姐冠軍」邱晴重回初入行清純造型 氣質優雅變甜美運動女神

女行團｜李蔓瑩展開不丹心靈之旅

李蔓瑩（Renee）將會在第三團不丹心靈之旅亮相，她由機場到不丹首都廷布路程中，欣賞到壯麗的喜馬拉雅冬日美景，在這次的旅程，李蔓瑩更挑戰自我，花了7小時攀登前往不丹著名的神聖之地「虎穴寺」。第四團由樂宜帶隊暢遊曼谷，她將來到當地熱鬧的城堡夜市，又與小動物互動，到萌趣十足的水豚咖啡廳，以及全新開幕的水上樂園玩樂。壓軸第五團潮流之都首爾，由樂翊榆帶隊，她將會穿梭於當地的大街小巷，從傳統韓屋村落漫步至設計感十足的時尚街區，介紹當地最新的文化熱點與打卡勝地。

相關閱讀：美女廚房女星泳池邊半躺晒火辣身材 衝擊網民視覺 變身DJ女神

女行團｜網民一度擔心節目胎死腹中

有線寬頻通訊有限公司於今年1月底公布重大人事變動，行政總裁兼執行董事杜之克已辭任行政總裁、執行董事及集團內所有相關職務，離任安排即時生效。與此同時，余詠珊亦辭任有線旗下好好製作集團有限公司首席執行官，以及集團內其他職務；何哲圖同步辭任星演國際首席執行官及相關崗位，同樣是「當日請辭、當日生效」，3大高層同時離任，一度令網民擔心會否影響《女行團》播出的計劃，幸而節目最終仍能順利播出。