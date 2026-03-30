Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

正義女神｜首播好評如潮  佘詩曼「溫柔女法官」演技再封神  網民：有望五度奪視后

影視圈
更新時間：22:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-30 HKT

TVB新劇《正義女神》今閱晚於翡翠台首播，女主角佘詩曼（阿佘）再次以其神級演技震撼觀眾。她一改《新聞女王》中「Man姐」的強勢形象，飾演充滿正義感卻又溫柔的女法官「言惠知」，角色形象的巨大轉變不僅讓網民大為驚艷，更看好她有望憑此劇第五度登上視后寶座。

佘詩曼擺脫Man姐味道

在《正義女神》中，佘詩曼飾演的法官「言惠知」，雖然身份莊嚴，需在法庭上保持果斷、強硬的形象，但同時兼具溫柔與善良的內心。相較於之前深入民心的Man姐，這次的角色展現了截然不同的氣質。

相關閱讀：《正義女神》3月30日首播 佘詩曼、譚耀文、許紹雄聚焦未成年人犯罪案 1至25集劇情懶人包不斷更新

佘詩曼「演什麼像什麼」

劇集播出後，網上湧現大量對佘詩曼演技的讚美，不少人認為她的表現完全擺脫了Man姐的影子，成功演活了「言惠知」這個角色。網民紛紛留言洗版：「溫柔又透露著剛正的氣質」、「姐姐太厲害了，演什麼角色都那麼震撼」，盛讚她多年來演技一直保持頂尖水準，再次證明了其無可置疑的實力。

佘詩曼第五度問鼎視后？

佘詩曼的精湛演出，也讓不少觀眾預測她將再創事業高峰，更有網民具體分析，若劇集後續熱度和劇情能持續，她極有可能憑此角色挑戰個人第五座視后獎項，打破自己的紀錄。

劉倬昕獲封「TVB第3恐怖角色」

首集中另一位讓人留下深刻印象的，是反串飾演少年犯高成彬的新人演員劉倬昕。她為了投入角色，在拍攝期間刻意讓自己變得陰沉，甚至謝絕朋友邀約，以免影響情緒培養。她的努力沒有白費，其陰沉的演出成功營造出令人不寒而慄的效果。劉倬昕透露，看到有網民形容她是「TVB第3恐怖角色」時，她對此感到特別有滿足感，認為這是對她演出最大的肯定。

相關閱讀：盤點《正義女神》七大看點 網民激讚成熱話 深度探討少年犯罪引共鳴｜原來視咁的

《正義女神》2至4集劇情：

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
被告陳鈞濬判監8年半。
01:25
消防員迷姦女網友重判監禁8年半 官斥故意不戴套以達致慾念滿足 「非一時衝動或情不自禁」
社會
6小時前
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
社會
8小時前
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
8小時前
星島申訴王｜高級婚宴包$1,200竟被嗌「倒貼」？新人追$600惹眾怒 婚禮策劃師：禮金以心意為先
星島申訴王｜包$1,200人情被新人追補$600「差價」 婚禮策劃師拆解2026年人情公價
申訴熱話
5小時前
天文台實時圖片
網傳西貢黃雨期間疑現水龍捲 天文台澄清：近距離雨點影像
突發
5小時前
全紅嬋︱受訪爆2025年受體重困擾 情緒失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全紅嬋︱受訪爆2025年受體重困擾 情緒失控：希望大家不要再罵我︱有片
即時中國
4小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
6小時前
桌球｜傳卓林普與馬曉晴兩年情告終 兩人取消關注對方社交媒體
桌球｜傳卓林普與馬曉晴兩年情告終 兩人取消關注對方社交媒體
即時體育
5小時前
報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打
00:43
報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打
即時中國
10小時前
葵廣地標糖果舖結業！開業20年專賣散裝涼果/零食 1原因不傳給仔女 熟客排長龍告別「係好多街坊嘅童年」
葵廣地標糖果舖結業！開業20年專賣散裝涼果/零食 1原因不傳給仔女 熟客排長龍告別「係好多街坊嘅童年」
飲食
9小時前