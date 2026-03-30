盤點《正義女神》七大看點 網民激讚成熱話 深度探討少年犯罪引共鳴｜原來視咁的

在內地已熱播兩星期的《正義女神》，今晚隆重登陸翡翠台，逢周一至周五晚8點半播映，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀，還有文頌嫻特別演出。根據官方資料，《正義女神》首周優酷站熱度衝破8025，有效播放量1.5億，主話題播放量超過6.2億，並橫掃多個內地榜頭3名，在豆瓣亦已成功開分，且分數有7.9，與同期新劇比較成績亮麗，加上累積好評，分數或有機會再持續攀升。

阿佘成功挑戰法官一角，為觀眾帶來另一驚喜。

阿佘與譚耀文的首集鬥嘴戲份賞心悅目。

4屆視后佘詩曼今次再度迎來突破的演技，阿佘獲盛讚將法官鐵面無私及柔情善良的掙扎平衡得極好，連帶與阿佘極多對手戲的譚耀文及陳煒亦大受歡迎，尤其阿佘與陳煒的「霸氣式正邪對決」，更令網民看得熱血沸騰。另一位同樣吸獲大量正評的，還有「犯罪學碩士」劉倬昕飾演的「惡魔少年」高成彬，其「冷血陰險」的眼神，更令不少網民留下極大心理陰影面積，並因而引發熱話，十分誇張。難怪獲不少網民好評，「佘詩曼演甚麼像甚麼」、「全員演技在線」、「新人演員很出彩」。

蔣祖曼展現與《新聞2》截然不同的柔弱人設，與阿佘火花依舊。

劉倬昕飾演的高成彬演技驚豔，人氣急升。

至於為何着手「守護少年成長」的議題，總監製鍾澍佳就曾指《正義女神》的創作起源於《新聞女王2》：「為《新聞女王》蒐集續集素材時，目睹了全球各地多宗觸目驚心的少年惡性犯罪案，尚未成年的孩子為何會做出如此極端的行為？這些真實的事讓我下定決心，少年犯罪不該只是劇集單元選題，它值得單獨成篇、深度探討。」

總監製鍾澍佳望透過劇集引起大眾關注少年罪犯問題。

佘詩曼與陳煒連場對手戲火藥味濃獲封「宿敵CP」。

盤點《正義女神》7大必看位：

1. 深度探討「少年司法」及「少年成長」問題，啟發觀眾思考如何守護更多孩子不走歪路。

2. 全員演技在線、新人演員演技出彩，重點新人必推憑「高成彬」一角人氣急升的劉倬昕。

3. 佘詩曼演甚麼像甚麼，撇甩Man姐味的同時，亦保留了爽感十足的刻薄說話風格，角色人設亦充滿掙扎及層次感。

4. 佘詩曼與譚耀文默契十足，尤其是首集的搞笑鬥嘴戲份更是賞心悅目。

5. 在《新聞女王2》中首合作即引爆熱話的佘詩曼與蔣祖曼，在《正義女神》中亦有不少對手戲，與阿佘再度迸出不一樣的火花。

6. 佘詩曼與陳煒在劇中有多場對手戲，而且場場都有「高手過招」的感覺，萬勿錯過。

7. 為令劇集核心主題更突出，編劇在劇中穿插了不少發人心省的金句， 如第4集佘詩曼對父母「生而不教」的控訴，引發全網共鳴。