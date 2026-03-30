五月天與歌迷合唱生日歌慶祝成團日 重申明年或不再來港開騷 五度encore阿信離台前狂派飛吻

台灣樂團五月天四場《#5525+1 回到那一天》25周年巡迴演唱會香港站昨晚（29日）於啟德主場館尾場演出，「3.29」更是五月天成團紀念日，所以這天對五月天和五迷來說特別有意義，五月天亦準備了蛋糕，全場大合唱生日歌慶祝，場面溫馨。

阿信台上再度致歉

在點唱環節，五月天分批在後台換衫，阿信出來後表示五月天偶然會吵架會冷戰，只要有啤酒和火鍋，沒有事不能解決，但就指有團員變得大牌，「我們四個在台上說了這麼久，他還未出來。」瑪莎此時慢慢走出來，全場大笑。其中一位被揀中的男粉絲帶來第一次看五月天演唱會的門票，石頭即好奇上前看，看到門票後直指自己有老花，門票上的字太小，一個字都看不到，場面搞笑。其後五人逐一講感言，阿信笑指會寫入歷史，叫大家不要講屁話，當隊友逐一講完感言，阿信就邀請他們站起來，然後唱「生日歌」，祝賀五月天生日快樂，工作人員亦捧出大蛋糕，五人與蛋糕合照留念，之後各自拿出香蕉吃起來，阿信吃了幾啖後問粉絲要不要食，又說這樣有口水是間接接吻。五月天今次的香港演唱會發生了不少事，阿信在台上也直言心中感到歉意，感謝粉絲在風雨中與依然陪著他們在一起。

五月天叫歌迷一齊努力唱到80歲

五月天連日的演唱會都是三度Encore，尾場當然要加碼，在第三次encore時，阿信感觸表示五月天年復一年，五月之約有時會遲到，有時會超前，但他們從不缺席，不過明年未必會再來，他揚言要休息，「也許明年讓我們休息一次，也或許會再多休息一年、三年，但說好要唱到80歲，我們會努力做到。」更叫粉絲也要努力做到，別每天滑手機窩沙發，要多運動，又說：「明年我們不會再搭著飛機來了，我們不會再從那個豪華的登機門下來，和你們一起大聲地合唱，用力的瘋癲。」隨後五人「登機」離開，不過在五迷不斷大叫encore下，五人重新折返，重演剛開場一幕，再次獻唱序曲《OAOA》，令五迷萬分驚喜。阿信又提到五月天在這二十幾年不可能沒有改變，畢竟世界一直在變，但每次看到隊友們，都會有「靠，他們真的沒變」的感覺，他說：「廿五年後的今天，我很慶幸他們陪伴我繼續做一樣的事情，所以，管它的，這世界所有的話，所有的流言都干我屁事？在我生存的地方，我就是自己的神，唯一能夠影響我的，就是可愛的你們。」並約定五迷在最近的未來再見，最終5度encore，最後送上《憨人》和《聽不到》，阿信唱完後單膝跪地，並把咪放在地上。臨下台前，阿信在台上走來走去，向台下觀眾派飛吻及做出擁抱的動作，氣氛感人。