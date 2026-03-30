66歲夏文汐真空大解放 網民激讚「竟然還這麼挺」 單身十數年曾向陳百祥公開求愛

現年66歲，80年代憑藉大膽演出風格而聞名的性感女神夏文汐，近期因參演《新聞女王2》與佘詩曼飆戲而再度活躍於幕前，狀態極佳。近年將事業重心轉往內地的她，積極經營小紅書等社交平台與粉絲互動。近日，她上載了一段影片大派福利，瞬間引爆網絡熱議，再次證明其「不老女神」的傳奇地位。

夏文汐紅色西裝真空上陣？

在最新的影片中，夏文汐身穿一套鮮紅色西裝，在深圳體驗各種科技生活。然而，西裝之內卻大有乾坤，她疑似真空上陣，僅扣上一顆鈕扣，大方解放上圍的美好線條，姣好的身材若隱若現，性感魅力絲毫不減當年。這段福利影片讓粉絲看得目不轉睛，驚嘆她保養得宜，顏值和身材完全在線，果然是風韻猶存的女神。

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夏文汐獲讚：竟然還這麼挺

影片發布後，網民反應極為熱烈，紛紛留言表達讚賞。從附圖可見，有網民激動地表示：「女神就是女神，竟然還這麼挺」，盛讚其身材數十年如一日。其他粉絲也跟著讚嘆：「這個姐姐怎麼越老越有味道」、「身材超好」、「雍容華貴」，一致認為歲月不僅沒有在她身上留下痕跡，反而增添了更多成熟韻味。

夏文汐香港第一代烈女

夏文汐於80年代初憑電影《烈火青春》一炮而紅，並入圍香港電影金像獎最佳新演員。其後在《唐朝豪放女》、《女子監獄》等多部電影中貢獻了經典的大膽演出，被譽為「80年代豪放女」及「香港第一代烈女」的代表人物。

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夏文汐從未正式結婚

事業如日中天之際，她在80年代末與商人黃冠博閃婚並移居美國，淡出娛樂圈。然而，婚姻生活並非一帆風順。夏文汐近期在訪問中坦承，自己從未正式註冊結婚，但為對方生了三個女兒。她表示兩人因性格不合及環境轉變而分開，目前已單身十多年。她直言：「做人唔一定拍拖先開心，最緊要愛自己」，豁達的人生觀令人佩服。

夏文汐曾陳百祥「求愛」

夏文汐在圈中人緣甚佳，與陳百祥（叻哥）更是老友鬼鬼。在2024年的生日派對上，當夏文汐對著蛋糕許願時，叻哥開玩笑說：「你唔好許願嫁畀我呀，我娶唔到你呀。」沒想到夏文汐竟大膽回應：「做二奶得唔得呀？做小三得唔得呀？」引來全場爆笑。叻哥也笑著回應，說他「諗咗好耐」，但老婆黃杏秀不會答應。叻哥更大讚夏文汐保養得宜，魅力不減一分，足見兩人的深厚交情。