80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽

80年代性感女神夏文汐初出道因拍電影《烈火青春》而爆紅，憑此片入圍第2屆香港電影金像獎最佳新演員，其後再演出《唐朝豪放女》、《花街時代》、《女子監獄》等電影，獻出多幕經典大膽演出，曾被稱「80年代豪放女」、「香港第一代烈女」代表。不過正當事業發展如日方中之際，夏文汐與富商黃冠博拍拖兩個月就閃電結婚，婚後育有三個女兒並淡出幕前，移居美國專注家庭生活，從此淡出香港影壇。

夏文汐自爆當年根本未有結婚

不過在2008年爆出夏文汐和老公婚姻亮紅燈，2010年夏文汐就回港復出拍戲，當時她稱老公支持復出，又謂二人一個月見一到兩次面，大家是老夫老妻關係，近年夏文汐的婚姻屢傳出現問題，但她依然未有證實傳聞，直到日前夏文汐自爆當年根本未有結婚，與「丈夫」早已分開，同時又自稱為不合格媽媽。

夏文汐罕談三個女兼婚姻生活

60歲性感女神夏文汐在80年代末與商人黃冠博閃婚後，毅然退出娛樂圈並移居美國，本來生活美滿，但在2008年爆出婚姻亮紅燈，到了2010年，夏文汐回港復出拍戲，當時她稱老公支持復出，又謂二人老夫老妻關係，一個月見一到兩次面，過了不久夏文汐終認獨居上海，跟老公聚少離多，後來宣佈進軍內地發展，積極在內地社交網拍片與網民互動，近年因拍攝台慶劇《新聞女王2》飾演「Man姐 文慧心」的養母「Madam Yuen 阮雪君」吸引不少影迷關注。近日夏文汐接受好友汪曼玲的YouTube頻道訪問，罕談三個女兼婚姻生活，夏文汐自爆未有結過婚：「我係未婚生咗三個女，有乜所謂？其實結婚都係一種儀式，大家喺埋一齊開心咪可以，我發現人與人之間會隨時間變，你話一生一世嘅愛情，唔係冇，係好少。我哋曾經相處過一段時間，大家嘅性格越嚟越唔夾，好多環境事情都會變。」

夏文汐稱分開後主力照顧女兒

夏文汐稱分開後，主力由她照顧女兒，但前度仍有幫手照顧：「我哋有句話『Play hard work hard』，只Work hard冇意思，只Play hard亦冇意思，『Play hard work hard』會平衡啲，你會喺呢個人生過程開心啲，我係有一段時間低潮過，但而家日日都好開心，人生一定有高高低低，就算幾有錢，幾成功都好，都係一樣，我自己經歷咗咁多嘢，已經睇化咗，我覺得自己而家嘅狀態幾好。」問到會否再婚？夏文汐說：「其實我冇乜結婚緣，又冇人敢追我。我單身咗10幾年，一直都冇人追，做人唔一定拍拖先開心，最緊要愛自己。」夏文汐的大女已經超過30歲：「我係一個唔合格嘅媽媽，但係佢哋冇怪我，仲好了解我，成日笑我似青少年。」

