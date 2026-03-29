車婉婉兒子9歲生日近照顏值飆升 混血俊俏樣型過爸爸 合照揭爺爺嫲嫲都係靚人

近年憑藉主持TVB大熱節目《中年好聲音》而人氣高漲的車婉婉，昨日（28日）是她與中澳混血丈夫Jonathon的愛子Justus（乳名BBQ）的9歲生日，車婉婉在facebook大晒溫馨家庭照，分享喜悅。照片中，剛滿9歲的BBQ可謂「暴風式成長」，不但身高追及媽媽心口，混血的立體五官越發俊朗，顏值飆升，完美繼承了父母的優良基因。車婉婉更公開老爺與奶奶的照片，被網民讚家族有高顏值基因。

籃球主題派對場面熱鬧

從車婉婉分享的眾多照片可見，她為兒子的生日花費了不少心思。不但有陪同媽媽到《中年好聲音》錄影廠的溫馨時刻，更為BBQ舉辦了一個盛大的籃球主題生日派對。現場不僅有悉心佈置的氣球，生日蛋糕上更有籃球巨星米高佐敦（Michael Jordan）的公仔，可見BBQ對籃球的熱愛。照片中，BBQ與朋友們玩得不亦樂乎，車婉婉與丈夫Jonathon亦滿臉笑容，一家三口與親友們共同慶祝，其樂融融。

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車婉婉高齡產子組三口之家

車婉婉於2013年與游泳教練Jonathon結婚，並在2017年以42歲高齡誕下兒子BBQ。作為高齡產婦，她對兒子的愛更是溢於言表。她在帖文中感性地寫下對兒子的期望：「MaMa希望你健康開心、努力學習、不斷進步」，同時也對自己許下承諾，希望能保持身體健康，在事業上努力，以求能有更多時間陪伴兒子成長。字裡行間充滿母愛，感動不少網民。

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