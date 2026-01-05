Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝2025丨車婉婉奪最佳女主持淚灑舞台 單親家庭成長曾歷母親入獄 喪母打擊致抑鬱失聲

更新時間：19:00 2026-01-05 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-05 HKT

萬千星輝頒獎典禮2025／車婉婉／最佳女主持丨無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》已於2026年1月4日（星期日）晚圓滿結束，各獎項得主順利誕生。車婉婉在節目《中年好聲音》擔任四季主持，昨晚在《萬千星輝賀台慶2025》中奪得「最佳女主持」，車婉婉得獎時非常激動，一度淚灑現場。

車婉婉哽咽憶亡母

車婉婉哽咽感謝曾合作過的音樂人及監製：「仲有白武士，伯樂搵我做《中年好聲音》主持，曾志偉先生好多謝你，仲有銀河Elaine喺我冇嘢做嘢簽我，雖然簽咗我都冇嘢做。」車婉婉又感激亡母：「喺佢離開前，跌眼鏡話俾我入咗呢行，但好多人錫我，唔使擔心，我會做好自己報答大家支持。」

車婉婉入行已經33年，曾入讀美國洛杉磯佩珀代因大學，主修工商管理。大學一年級時有意投考第五期TVB藝員訓練班，最終未有成事。車婉婉曾跟曾路得學唱歌，1992年趁暑假返港期間，參加《第十一屆新秀歌唱大賽》，憑《我不得不放棄》一曲奪冠，之後加入樂壇，在娛樂圈發展至今。

車婉婉新秀奪冠演貴妃成功入屋

車婉婉在樂壇發展一般，但1998年演出導演陳嘉上執導作品《野獸刑警》，飾演黃秋生情婦，憑電影獲提名金像獎「最佳女配角」。車婉婉於2000年與許志安合唱《會過去的》大受歡迎，成為金曲。車婉婉2001年演出古裝版《皆大歡喜》飾演「萬貴妃」一角，形象深入民心，於2007年第二度約滿後離巢TVB，轉向電影發展。車婉婉2022年開始主持節目《中年好聲音》系列，曾在2023年被《中年好聲音2》向氏家族後人向展鵬（Jeffrey）發文鬧爆，引起風波。

車婉婉母親曾涉盜竊及洗黑錢入獄

車婉婉出生於單親家庭，母親為1960年代粵語片演員車綺芬，車母於2002年曾因盜竊及洗黑錢被判監7年，其後因健康原因獲得假釋，車母直到2007年因肝病離世。車婉婉曾在訪問中透露，自小與母親相依為命，母親離世時令她大受打擊，積聚負能量而抑鬱，導致喉嚨生繭，出現嚴重失聲，之後聲音沙啞，令其事業陷入低潮。

車婉婉曾傳生父為粵語片小生張英才

車婉婉因母親車綺芬的前夫為粵語片小生張英才，二人於1964年結婚並育有兩子，但婚姻僅五年便結束，因此外界一直有傳車婉婉是張英才的女兒。直到張英才離世後，車婉婉在近年的訪問中，澄清生父另有其人，並非張英才，又透露與生父相認經過：「雖然爸爸在我成長過程中沒有承擔甚麼責任，但他為BBQ（車婉婉兒子）的成長補上外公的角色，更在BBQ出生時前來醫院探望。十年前他主動聯絡我，首次見面的一刻感覺很奇怪。一直認為自己的長相較像母親，但原來酒窩正是遺傳自他。」

車婉婉兒子出世僅七日揭心臟問題

車婉婉於2013年底與拍拖三年的澳洲籍游泳教練Jonathon在泰國結婚，2017年誕下一子Justus（BBQ）。車婉婉曾公開兒子天生有心臟問題，BBQ出世僅七日，發現心臟位置有個洞，幸而兒子最終不用做手術。

