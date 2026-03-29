篠田麻里子@AKB48再婚收海量祝福 有偷食前科形象盡毀遭怒告

日本女團AKB48「神7」成員之一的篠田麻里子，（29日）閃電公布再婚。她於2023年因為出軌和前夫離婚，這次帶着女兒再嫁人。她在社交網寫上：「我與一直以來交往的對象完成了結婚登記，希望以後能平穩地走下去。」喜訊曝光僅1小時，貼文即獲得破萬讚數，粉絲都紛紛送上祝福。

篠田麻里子疑嫁圈外人

筱田麻里子於2019年與企業家A先生閃婚，翌年生下女兒。不過，2022年被踢爆用記錄生理期的手機應用程式標記偷食次數，外遇對象是旅行社的已婚總裁。企業家丈夫憤而入稟控告麻里子，同時結束了和女方的婚姻。不過雖然她因此形象一落千丈，但身邊不乏追求者。麻里子於2024年就曾公開自己新戀情，透露對方很愛自己和女兒，也是她所尊敬的人，沒有公開另一半的身份，外界推測這次結婚的對象應是這名圈外人。