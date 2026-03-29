趙薇低調露面谷票房 執導電影塵封10年終上映遭除名 首日僅收約500萬

內地女星趙薇自2021年被列為「劣迹藝人」後，事業陷入低谷，其執導作品《沒有別的愛》塵封10年，最近終於獲上映機會，過程卻一波三折。 《沒有別的愛》不僅易名做《蜂蜜的針》，趙薇在導演一欄的名字亦被消失，僅剩監製兼導演袁梅，趙薇現身仍無助催谷票房。

《蜂蜜的針》終於上映

《蜂蜜的針》於3月28日已在內地上映，趙薇低調現身戲院，參與親友場為電影打氣，有網民在社交網公開趙薇現身戲院的照片，見到她欣賞《蜂蜜的針》。當時趙薇頭戴Cap帽，打扮悠閒到場，期間曾除帽向身後觀眾打招呼，全程保持笑容，又不斷說「謝謝」表達謝意，未有因導演一欄消失其名字而感到不快。

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可惜趙薇親自撐場，仍對《蜂蜜的針》票房幫助不大，首日截至晚上9時，票房僅收437萬人民幣（約495萬港元），比起同日由文淇主演的電影《我，許可》優先場，預售票房已破千萬，《蜂蜜的針》票房可算反應冷淡。

陳坤撐趙薇累黃曉明被鬧

與趙薇是多年好友的陳坤，在《蜂蜜的針》上映即包下9場特別場支持老同學，卻意外令同為北京電影學院出身的黃曉明成箭靶，被網民炮轟黃曉明無情，在趙薇出事後撇開關係，黃曉明被指近日終於有行動，比陳坤多1場，包下10場特別場，以平息風波。

竇靖童客串《蜂蜜的針》

電影《蜂蜜的針》已拍完多年，還找來竇靖童客串，主演的袁泉、寧靜、耿樂近日在內地展開路演，電影公司釋出宣傳照，見到女主角袁泉以顛覆性的造型，發揮演技帶給觀眾驚喜，其禿頭老妝造型，「沒認出這是袁泉」更一度登上熱搜。

趙薇傳資產被凍結三年

此外，有指趙薇的財務狀況亦陷危機，內地消息指趙薇名下約900萬人民幣（約1,020萬港元）的資產被凍結，為期三年。據悉，趙薇名下的多間公司近年已陸續被吊銷或註銷，令其商業版圖大縮水。

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