MIRROR演唱會意外舞者阿Mo李啟言展奇蹟康復進度 已能操控電動輪椅 大小便感覺逐漸恢復

舞蹈員李啟言（阿Mo）自2022年7月MIRROR紅館演唱會發生墮屏意外後，三年多來漫長的康復之路，一直牽動無數人的心。 近日阿Mo李啟言在社交平台上傳的一段影片，見到阿Mo李啟言熟練地操控著電動輪椅，為所有關心他的人帶來了巨大的鼓舞。

阿Mo李啟言流露笑容

在最新的影片中，阿Mo李啟言臉上流露出重獲自由的喜悅，戴著棒球帽的阿Mo李啟言自信地在室內操控著電動輪椅，無論是前進還是後退都揮灑自如。阿Mo李啟言以幽默方式用英文留言：「練習開車的額外動力：為了遠離人群」，獲網民留言打氣。

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阿Mo李啟言的父親李盛林牧師自兒子受傷後，一直透過代禱信，向外界傳達兒子的最新情況。據李牧師早前透露，阿Mo從今年初開始由手動輪椅，轉為嘗試使用電動輪椅。在學習過程中充滿挑戰，從最初只能「單一向前」，甚至偶爾撞到牆壁，到後來逐漸掌握「溫柔地向前」，再到成功解鎖「向左轉」和「向右轉」的技能。

阿Mo點滴進展

阿Mo李啟言經過長達近三個月的磨合與苦練，終於能夠靈活地控制輪椅向「前、後、左、右」四個方向移動，甚至連「泊車」也已得心應手。而李牧師又提到阿Mo的身體在感覺上，迎來了微小而珍貴的突破，開始能逐漸分辨大小便的感覺，進步極大。

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