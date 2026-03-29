宮雪花近照風采依然 曾高齡選亞姐近年公開真實年齡 單身育兩子曾提名愛兒選港男

前亞洲小姐宮雪花近年生活低調，鮮有公開露面。然而，近日她罕有地現身於香港Art Basel藝術展，隨即成為全場焦點。有參觀者捕捉到她的身影並將影片上傳至小紅書，影片中67歲的她風采依然，狀態絕佳，一身搶眼的紅色造型，瞬間勾起大眾對這位話題女王的集體回憶。

宮雪花現身Art Basel 氣場強大

在曝光的短短幾秒影片中，可以看到宮雪花身處Art Basel展會現場，正與友人聊天。她身穿一件鮮紅色的外套，外套上綴有精緻的裝飾，配搭一條紅白相間的百褶長裙和白色平底鞋，頭上還戴著紅色髮箍，整體造型充滿活力。

雖然已年屆67歲，但宮雪花保養得宜，皮膚緊緻，化上精緻妝容後更顯神采飛揚。面對鏡頭，她大方揮手微笑，氣場不減當年，盡顯選美皇后風範。她對拍攝者稱：「好久不見了」，可見這次露面實屬難得。

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宮雪花「高齡」參選亞姐成經典

宮雪花的一生與選美舞台結下不解之緣。她早在36歲時，便已在法國華裔小姐競選中取得冠軍。而最為人津津樂道的，莫過於她在1995年，以47歲「高齡」打破常規參選亞洲小姐競選，憑藉「年齡最大參選佳麗」的身份，成功製造了史無前例的話題。雖然最終五強止步，但她贏得了「最受傳媒關注獎」，一夜成名，並隨即獲亞洲電視（ATV）簽約，踏入演藝圈。其後，在55歲時她更遠赴美國參加世界太太選美比賽，被譽為「大陸第一美婦」。宮雪花近年受訪曾表示，當年亞視為了引起轟動而將她的年齡報大了10歲，即選亞姐時只是37歲。

宮雪花感情生活成謎

宮雪花曾與一名法國駐滬領事館的翻譯員結婚並育有兩子，但婚姻最終以離異收場。恢復單身後，她獨自撫養兒子，感情世界一直成謎。宮雪花在2023年受訪時，她曾大方分享自己維持美貌的「獨家秘方」，笑稱是因為沒有男朋友：「我28年來沒有跟男人握手、擁抱、kiss，後面的就不要談了。」她更直言：「只要不近男色就會年輕，因為不煩惱、沒憂患，不用忍受忽冷忽熱，沒有愛就沒有傷害。」這番言論足見她對感情寧缺毋濫的態度。

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宮雪花兒子事業有成

宮雪花獨力撫養的兩名兒子如今都已事業有成。據悉，20多歲的小兒子是一家擁有30多名員工的公司負責人。而大兒子江澤龍則更為人所知，宮雪花在2005年曾提名兒子參加TVB的香港先生。然而，此舉卻引來兒子的抱怨，事後向她訴苦：「他問我說天下有這樣的媽媽嗎？叫兒子穿泳褲上台」。據宮雪花透露，大兒子性格有點「社恐」，不喜歡面對鏡頭，最終堅持退賽。目前，大兒子已移民澳洲，並在當地修讀金融學位。

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