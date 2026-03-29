71歲林建明意外受傷流血 拍片直擊療傷過程 曾歷腦瘤與抑鬱症健康亮紅燈

71歲的林建明近日發生意外，她在Facebook分享自己受傷經過，從畫面中所見，她雙膝擦傷流血，傷口頗大。當時友人正為她小心翼翼地處理傷口，貼上大塊止血膠布，但林建明依然表現得相當鎮定，更中氣十足地向友人還原事發經過，笑著自嘲意外是因為「行路唔專心」而絆倒，盡顯其一貫樂觀豁達的本色。

林建明歷年傷患不斷

林建明去年自爆大病了兩個多月，需接受中西醫結合治療及調理，康復不久，又發生了今次意外跌傷膝蓋，血淋淋的畫面，不少網民表示睇見都覺得痛。事實上，林建明一直受健康問題困擾，早在2001年，她便於工作中被佈景板擊中頭部，此意外不僅造成身體創傷，更讓她其後患上抑鬱焦慮症。至2015年，她又因發現腦部有多個動脈瘤而需接受微創手術，現在已經痊癒。

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林建明曾患情緒病淡出幕前

回顧林建明演藝生涯，她參選沙灘小姐奪冠後順利入行，先後效力於TVB及亞視，憑主持《今日睇真D》等王牌節目，成為家喻戶曉的主持人。由於林建明親身經歷過情緒病的痛苦，她成立了「心晴行動慈善基金」，以「過來人」的身分幫助更多同路人，直至因腦部手術後，為了身體健康著想，她才決定退任基金會主席一職。

林建明受傷獲多位友人照顧

林建明跟資深傳媒人丈夫曾展章於1993年結婚，她現已處於半退休狀態，閒時跟昔日好友聚會飯局，而意外片段曝光後，引來大批網民留言關心，紛紛送上祝福：「大姐明，保重身體，祝早日康復」、「Take care 大姐明」、「大姐明，小心啲呀」，網民更驚訝林建明受傷後，有多人在她身邊照顧呵護她，確實是患難見真情。

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林建明資深傳媒人丈夫曾展章