前ATV忠臣藏節目紀念金牌近30年升值逾10倍 掙扎金價飆升套現 網民：無錢開飯先賣啦

年過70歲的《今日睇真D》主持「大姐明」林建明幾年前已趁搬屋斷捨離，清走不少物品，有用的又會送人。近日林建明有見金價屢創新高，雖然有回落跡象，但曾創下每盎司 5,595.41美元的歷史新高，林建明有見及此心郁郁，在網上問網民意見，是否應該套現。

林建明苦惱問網民意見

林建明日前在FB上載一張《今日睇真D》金牌，她苦惱問網民：「金價飆升，近日又創新高！也想把這個熔掉，但又有些不捨！可否給我一些意見呢？去或留？」引發網民熱議，反應兩極給予建議。

林建明展示的橢圓形的金牌刻有《今日睇真D》標誌，目測金牌底部用木材墊底，是林建明於1996年生日時，獲節目組集資訂製足金「金牌記者證」，當年價值6,000多元，估計約重2盎司。與現時按高位計算，已升值逾10倍。

林建明亞視輝煌時代見證

大批網民為金牌給予林建明意見，有人認為節目已結束多年，是象徵亞視輝煌時代的珍貴回憶，是無價之寶，不能用金錢衡量：「留，見證歷史，美好回憶，無價寶！」、「無錢開飯先賣啦」、「大姐ming又唔係無錢開飯，留低佢喇」。另有網民建議拎去拍賣：「拍賣，會有亞視謎要」、「價錢好，身外物，賣咗換現金最好」。更有網民搞笑指如不是真金就尷尬，林建明也有回覆，如非真金都不會收。

