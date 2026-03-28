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何超蓮何超瓊罕同框勁珍貴  7字訴心聲相差29年無阻姊妹情深  網民激讚何氏最美兩位

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-28 HKT

賭王何鴻燊三房女兒何超蓮與二房長女何超瓊，這對同父異母的姊妹雖然年齡相差29年，平時生活亦鮮有交集，但二人私下感情極佳。近日何超蓮激罕在社交平台小紅書上分享了與家姐何超瓊的親密合照，並配文寫道：「Lovely night with姐姐，開心」，字裡行間流露出對姐姐的喜愛和當晚的愉快心情。

何超蓮在何超瓊旁邊賣萌

從照片中可見，兩姊妹都為這次聚會精心打扮，狀態極佳。近年多走成熟幹練風格的何超蓮，在姐姐何超瓊身邊彷彿變回了小女孩，笑容燦爛又放鬆。在其中一張照片中，她更少女心大發，對著鏡頭嘟嘴賣萌，顯得俏皮可愛。當晚她身穿一件鮮豔的紅色西裝外套，內搭白色波點襯衫，配上設計感十足的金色耳環，造型時尚又不失活力。

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何超瓊優雅高貴狀態佳

而身旁的何超瓊則一貫優雅高貴。她身穿一襲墨綠色閃石晚裝，露肩設計盡顯其白滑細緻的肌膚和優美的肩頸線條。雖然已屆63歲，但保養得宜的她風采依舊，氣質出眾，散發着強大氣場。

何超蓮何超瓊如餅印

這組溫馨的合照曝光後，迅速引來大批網民留言，並將焦點放在二人驚人的相似度上。網民紛紛表示，「她倆雖然不是同一個媽，但長得好像」、「兩個人長得真像啊」，認為她們是「最像的兩個耶」。有網民更一針見血地指出「都像爸爸，2位大美人」，認為她們都繼承了父親的優良基因。

網民：何氏最最漂亮的兩位

除了樣貌相似，網民亦對她們的顏值給予高度評價，稱讚她們是「何氏一眾兒女中最美的兩位」、「也是最漂亮的兩個」。更有眼利的網民發現，何超蓮的神態與年輕時的何超瓊十分相似，留言道：「和姐姐年輕的時候好像」。事實上，何超蓮與何超瓊的姊妹情誼一直深厚。何超蓮曾不只一次在社交網站上分享與這位姐姐的合照，足見她對何超瓊的敬愛與親近。

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