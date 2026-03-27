歐陽萬成讚香港機場遠勝美國機場  移美「棟篤笑匠」公開狂寸：有錢捉馬杜羅冇錢搞安檢

香港出生、移民美國的歐陽萬成（Jimmy O. Yang）近年進軍荷里活，他憑棟篤笑表演而爆紅，亦接過不少電影及劇集。早前他來到香港，出席《JIMMY O. YANG 歐陽萬成 FINALLY HOME》的首映禮，他表示香港機場的效率超高，反觀美國機場卻因為取消了快速安檢而減低了效率，期間他更出言寸美國政府用公帑去做其他事情，卻沒有錢去聘請人於機場做安檢。

歐陽萬成寸美國機場取消快速安檢

近日歐陽萬成返到美國，出席Jimmy Kimmel的訪談節目，當天身穿黑色西裝的他戴上金頸鏈和金錶貴氣十足。他甫坐低就跟Jimmy Kimmel抱怨美國的機場。被問到香港的旅程怎樣，歐陽萬成表示自己仍受Jet Lag影響，而他更直接投訴美國的機場，他認為機場現時好混亂，因為美國機場取消了TSA Pre Check服務。歐陽萬成更幽默地指，美國有錢用黑鷹直升機擄走委內瑞拉總統馬杜羅，但卻沒有錢去聘請員工去進行快速安檢。Jimmy Kimmel之後問到香港的機場怎樣時，歐陽萬成就立即道：「香港機場好掂，所有嘢都好有效率」。

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歐陽萬成返香港大受歡迎

歐陽萬成之後講述他13歲時由香港搬去美國，今次回港是一個重大的回歸，而他本人就發現自己忘記了很多香港的回憶，甚至廣東話亦已忘記，他甚至看不明白自己9歲時用中文寫的日記，最後要他爸爸幫他翻譯。

歐陽萬成樂做《夜王》嫖客

歐陽萬成於美國大受歡迎，但卻對香港市場好有興趣，早前已講明好想拍港產片，更叫現時香港票房保證黃子華「隨時Call佢」，表示若《夜王》開拍續集，就算飾演嫖客亦沒有問題。

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