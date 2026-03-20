歐陽萬成想同黃子華拍港產片 片酬要一封利是 談開雙人棟篤笑：簡直係夢想

被封為美國版黃子華的歐陽萬成（JIMMY O. YANG ），為感謝香港觀眾多年的支持，去年紅館舉行的棟篤笑轉到大銀幕，昨晚（19日）他現身尖沙咀英皇戲院出席《JIMMY O. YANG 歐陽萬成 FINALLY HOME》首映日謝票特別場，尹光、蔡思貝、馮德倫、導演翁子光與何爵天、梁敏巧、「葵芳」蔡蕙琪、Ah Yo@Lolly Talk、邱晴、蘇韻姿、謝咏欣、《我的超豪男友》男星Chris Pang等多位圈中好友現身撐場。

Jimmy指棟篤笑搬到大銀幕好感動

Jimmy接受傳媒訪問時，對於其棟篤笑演出能夠搬到大銀幕上映，他直言十分感動，並透露為了上映 的版本花了6個月時間來剪輯，令他勾起不少感動回憶：「自己第一次返香港做咁大嘅show，見到大家咁歡迎，真係好開心，真係t好有感覺，在其他地方感受唔到。」當被問到是否有衣錦還鄉的感覺時，Jimmy笑指自己的中文程度只有13歲，其後記者用英文向他解釋，他表示心情難以形容：「我1至13歲都係香港，去了美國25年，今次同爸爸、媽媽、哥哥返嚟，一家人開開心心，啲感覺返晒嚟。」他謂剛回來香港時的廣東話「搞唔掂」，現在比之前進步，並希望想再練好普通話和上海話。問到學了最勁的廣東話？他笑言：「新粗口啦！有TVB喺度唔好講。」

Jimmy叫黃子華call自己

Jimmy透露今次返港吃了牛肉粉、點心、叉鵝飯等很多好吃的東西，期間被問到有否嘗試香港流行的雙餸飯，他表示未試過，直言自己喜歡飲湯，「喺美國唐人街可以食到叉雞飯，但嗰啲靚湯，我最鍾意嘅蒜蓉粉絲蟶子，唔夠香港地道咁好食。」Jimmy表示重返小時候居住的地方，見到以前華仁小學的舊朋友，坦言很有感覺：「我走嗰陣時13歲，睇緊《男親女愛》，睇發哥（周潤發）啲電影，25年後返嚟，佢哋竟然認識我，真係好感動。冇諗過黃子華會知道我係邊個，好榮幸，喺個show入面佢坐喺我爸爸媽媽身邊，好感動。」他亦笑言私心「盡剪」子華神的鏡頭在電影內：「佢電影《夜王》上億呀，借借光都要啦，多謝晒子華哥。」他亦表示很想拍港產片，並笑言叫黃子華call自己，當問到可否不收片酬時，他說：「咁又唔得，利是利是都要。」被問到如果《夜王》開續集，他表示就算飾演嫖客也可以。

Jimmy跟尹光交流很開心

提到早前在澳門開show，邀請了Jackson Wang（王嘉爾》、Tyson Yoshi做嘉賓，Jimmy開心表示請了兩位Jackson，另一個是Jackson Wan 尹光，他表示能夠跟尹光交流，所以很開心。問到為何請王嘉爾和Tyson當嘉賓？他笑說：「佢哋唱歌又好，又靚仔，又肌肉發達，呢啲我身上都冇。」問到會否計劃在香港再開talk show，Jimmy表示要回去寫新題材，因為寫1小時的演出是需要時間去寫。當記者提議他「召喚」黃子華開雙人棟篤笑，他說：「如果可以係我榮幸，簡直係一個夢想。如果我幫佢拍戲，佢幫我篤棟笑，大家利是利是。」