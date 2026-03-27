韓星李尚寶逝世終年44歲 死因成謎警方介入調查 生前患抑鬱症 2022年捲入吸毒事件

南韓實力派演員李尚寶（이보현）驚傳於3月26日身亡，終年44歲。他曾主演《基督山小姐》、《優雅的帝國》等韓劇，去年才簽約新公司準備再出發。據韓媒今日（27日）報導，警方在接獲家屬報案後已介入處理，目前正針對其確切死亡原因展開調查。李尚寶的經理人公司對此回應，表示正在了解情況，確認後會再發布正式立場。

李尚寶於2006年出道

出生於1981年的李尚寶，在2006年以KBS2電視劇《透明人崔長洙》正式出道。此後，他活躍於多部知名作品中，包括《媳婦的全盛時代》、《壞愛情》以及JTBC的《私生活》等，以多樣的角色形象為觀眾所熟知。

李尚寶曾參演多部韓劇

近年，李尚寶的演藝事業更上一層樓，在KBS2的熱門劇集《基督山小姐》和《優雅的帝國》中擔綱主演，以其穩定的演技和強大的存在感獲得了廣泛認可。此外，他亦在電影圈發展，曾於2013年參演電影《偉大的隱藏者》，但其後他因私人理由曾停工三年再回歸幕前。

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李尚寶曾被指吸毒

李尚寶曾在2022年捲入吸毒風波，一度對其形象造成衝擊。然而，經過警方調查後，證實該事件起因於他所服用的抑鬱症處方藥物，僅是一場誤會。最終，警方以證據不足為由結束調查，還他清白。儘管經歷了巨大的冤屈，李尚寶並未被擊倒，他對演戲的熱情絲毫未減，並以回歸作品的實際行動證明自己，贏得了粉絲與外界的溫暖支持。

據悉，李尚寶去年才與新的經理人公司簽約，正積極評估下一部作品，準備再次出發。在事業重啟、準備再創高峰之際傳出噩耗，讓外界倍感惋惜與不捨。

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