黎瑞恩長女曾凱栭大學畢業 小恩子淚崩發文：你哋終於長大 曾嫁入豪門單親撫養子女

現年53歲的黎瑞恩，是90年代備受力捧的玉女歌手，當年憑《發誓》、《一人有一個夢想》及《愛你這樣傻》爆紅，然而在事業高峰期，她選擇為愛淡出，跟金利來太子爺曾智明結婚，育有一對子女，分別是長女曾凱栭（Sheree）及幼子曾浩儒（Tyrone），但在2014年傳出曾智明身邊出現小三，同年二人離婚，黎瑞恩獨力撫養子女，並送他們到澳洲留學，今日（27日）黎瑞恩在社交平台宣布長女大學畢業，並分享囡囡的成長片段，獲得不少網民祝福。

黎瑞恩長女曾凱栭大學畢業

黎瑞恩長女曾凱栭大學畢業，媽媽黎瑞恩在社交平台，分享了多張溫馨的畢業禮合照，並感觸良多地寫道：「由你幼稚園畢業到你大學畢業，我都從未缺席過。」見到女兒穿上畢業袍站上台的一刻，她形容自己「好像開水喉一樣眼淚湧出，心情真係非筆墨所能形容」。

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黎瑞恩發文感謝上天

黎瑞恩回憶道：「20幾年我見證你由一粒豆，變成今日可以同我傾心事、車我去做街、提我『Mom你咁樣唔得㗎』等等，我真係覺得好奇妙。好感恩上天將你兩個賜俾我，雖然有時好勞氣，但係有98%都係開心嘅。」面對長大成人的女兒，她沒有給予過多的人生意見，只簡單囑咐：「你嘅人生自己話事，我只想你健康同快樂就夠喇。」

黎瑞恩曾嫁金利來太子爺曾智明

黎瑞恩的單親媽媽之路絕不平坦，在2014年，她與金利來太子爺曾智明傳出婚變，當時有傳曾智明在內地有第三者，更有報導指「小三」比黎瑞恩年輕20年，終令12年的婚姻走向盡頭。離婚後，黎瑞恩孭起照顧一對年幼仔女的重擔，復出工作外，亦送一對子女對澳洲留學，現在長女大學畢業，網民紛紛送上祝福，並感嘆黎瑞恩終於苦盡甘來。

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黎瑞恩獨力照顧子女？