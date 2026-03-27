Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Gao聞會否最快結婚拿Day做擋箭牌 預告COLLAR開演唱會 Ivy So避談捧場So Ching舞台劇

影視圈
更新時間：12:15 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:15 2026-03-27 HKT

COLLAR成員沈貞巧、許軼、王家晴和蘇雅琳（Ivy So）悉心打扮出席時尚派對，除蘇雅琳身穿銀色吊帶貼身長裙外，其餘3人均以黑色打扮密實到場，不過她們自認各有睇頭，許軼指裙子上有很多「眼睛」看著大家，王家晴下身行透視誘惑，沈貞巧則指自己真空上陣，見蘇雅琳經常用手掩著胸口，她否認怕走光，只是保護自己，看到橋上有很多粉絲，希望他們都可以看到喜歡的偶像。

Gao不知出歌時間表

問到是否剛推出新歌，想吸引目光才會有別以往的打扮？她指長裙相比COLLAR有時的背心短褲造型算保守，但她覺得這條裙符合活動性質才揀，同樣剛出新歌的王家晴挑選透視衣服是想型得優雅，令人有不同感覺。COLLAR中現在只有沈貞巧仍未有個人單曲，她表示不知出歌時間表，笑言會繼續等，不會心急，每個人都有自己的步伐，講到她與男友經常放閃，她表示沒有刻意，只不過早前大家一起去美國才順便拍片，笑指感情方面很低調，問到她會否是COLLAR中最快結婚的一個？她避談，又用許軼做擋箭牌，指她可能是最快嫁人，令許軼摸不著頭腦。她們早前又齊齊欣賞邱彥筒首個個人演唱會，大讚非常好看，沈貞巧笑謂就好似是自己開騷一樣，在後台逢人就講辛苦哂，她們都說很想有個人騷，但最想還是COLLAR再開演唱會，更透露很快會成事。

蘇雅琳沒有跟蘇芷晴聯絡

另外，談到前隊友蘇芷晴的社交網自我簡介中移除了男友李啟言的帳號，惹來分手傳聞，沈貞巧表示有留意報導，蘇雅琳直言與她已沒有聯絡，但知道她早前演出舞台劇，希望她各方面都順利，蘇雅琳避談有否捧場，指蘇芷晴很低調，沒有太多宣傳，希望她繼續做到想做的事。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣
01:19
長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣
突發
5小時前
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
4小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
生活百科
21小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:11
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施打擊再推遲10日 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
6小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
18小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
23小時前
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
影視圈
15小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
21小時前
星島申訴王 | 工傷骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收銀員擬舉報 即被借故炒魷
04:59
星島申訴王 | 工傷骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收銀員擬舉報 即被借故炒魷
申訴熱話
5小時前