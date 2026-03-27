Gao聞會否最快結婚拿Day做擋箭牌 預告COLLAR開演唱會 Ivy So避談捧場So Ching舞台劇

COLLAR成員沈貞巧、許軼、王家晴和蘇雅琳（Ivy So）悉心打扮出席時尚派對，除蘇雅琳身穿銀色吊帶貼身長裙外，其餘3人均以黑色打扮密實到場，不過她們自認各有睇頭，許軼指裙子上有很多「眼睛」看著大家，王家晴下身行透視誘惑，沈貞巧則指自己真空上陣，見蘇雅琳經常用手掩著胸口，她否認怕走光，只是保護自己，看到橋上有很多粉絲，希望他們都可以看到喜歡的偶像。

Gao不知出歌時間表

問到是否剛推出新歌，想吸引目光才會有別以往的打扮？她指長裙相比COLLAR有時的背心短褲造型算保守，但她覺得這條裙符合活動性質才揀，同樣剛出新歌的王家晴挑選透視衣服是想型得優雅，令人有不同感覺。COLLAR中現在只有沈貞巧仍未有個人單曲，她表示不知出歌時間表，笑言會繼續等，不會心急，每個人都有自己的步伐，講到她與男友經常放閃，她表示沒有刻意，只不過早前大家一起去美國才順便拍片，笑指感情方面很低調，問到她會否是COLLAR中最快結婚的一個？她避談，又用許軼做擋箭牌，指她可能是最快嫁人，令許軼摸不著頭腦。她們早前又齊齊欣賞邱彥筒首個個人演唱會，大讚非常好看，沈貞巧笑謂就好似是自己開騷一樣，在後台逢人就講辛苦哂，她們都說很想有個人騷，但最想還是COLLAR再開演唱會，更透露很快會成事。

蘇雅琳沒有跟蘇芷晴聯絡

另外，談到前隊友蘇芷晴的社交網自我簡介中移除了男友李啟言的帳號，惹來分手傳聞，沈貞巧表示有留意報導，蘇雅琳直言與她已沒有聯絡，但知道她早前演出舞台劇，希望她各方面都順利，蘇雅琳避談有否捧場，指蘇芷晴很低調，沒有太多宣傳，希望她繼續做到想做的事。