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炎明熹內地音樂節演出延期未感失望 有意推出新歌會有驚喜 重睇14歲busking片好尷尬

影視圈
更新時間：11:45 2026-03-27 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-27 HKT

炎明熹昨晚出席時尚派對，她鼻子上貼上卡通暗瘡貼，笑指是造型的一部分，又說近來睡眠質素有提升，雖然工作上仍有很多事情要煩惱，很想把事情做到最好，但心態上有進步，盡量順其自然。炎明熹原定月尾為佛山草莓音樂節演出，惜活動突然取消，被指在內地的事業剛起步就碰壁，炎明熹表示活動並非取消，而是延期，雖未知會延到幾時，但她未有感到失望和可惜，相信一切會有不同的安排。

炎明熹做歌參與度高

至於其他工作方面，她表示公司會有安排，又說有意推出新歌，與上一首《風旅》有不同感覺，問到是否跳唱歌？她保持神秘不透露，只謂會有驚喜，現時做歌的參與度也比以前高，更勇於表達自己想法，與監製多作溝通。講到她14歲的busking片再度流出，她表示一直知道片段在網上流傳，想不到大家又再寵幸她，她指busking片應該只有這一條，但相信仍有一些以前比賽的片段，直言再看很尷尬，又無奈指同事近日拿她以前的舊片讓她看，問到是甚麼內容，她即表示要保密。

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