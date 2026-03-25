「花劍世一」蔡俊彥突出歌殺入樂壇  網民狂喜誓力推上叱咤頒獎台  兄弟呂爵安：支持R先生

現時男子花劍世界排名第一的香港劍擊代表蔡俊彥（Ryan），繼早前與隊友張家朗在全運會勇奪男子花劍團體賽金牌，以及帶領港隊在巴黎世界盃摘金後，今日（25日）突然投下震撼彈，宣布以歌手身份殺入樂壇，令全城網民極為驚喜，並留言指全力支持，希望他可以在出年的叱咤頒獎禮中上台。

蔡俊彥獲頂級班底打造處男作

蔡俊彥在社交平台宣布，其首支個人單曲《我最討厭的男歌手》即將派台。新歌製作陣容可謂星光熠熠，由林奕匡作曲、樂壇詞聖黃偉文（Wyman）填詞，並由金牌監製Edward Chan操刀。消息一出，網上討論區及社交媒體瞬間被洗版，網民反應極度熱烈，紛紛表示難以置信及萬分期待。

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蔡俊彥獲網民全力支持

從網民留言可見，大家對這位「世一劍神」的處男作充滿信心，Edan呂爵安亦第一時間在網上發文「支持R先生」，而網民更群情洶湧：「嘩！！！今年男新人投硬你！！！叱咤見啦」、「如果呢隻歌上到榜，最男（我最喜愛男歌手）我投你，一月一日，叱咤見」、「即係好叻嘛，又做運動員又做歌手，我就一定唔得啦！」不少眼利的樂迷早已從音樂平台的預告中發現劍擊符號，並猜測主角正是蔡俊彥，如今願望成真，令他們更加興奮。

蔡俊彥去年做呂爵安演唱會嘉賓

事實上，蔡俊彥擁有極佳歌喉早已有跡可尋。去年，他便為大學好友兼MIRROR成員呂爵安（Edan）的個人演唱會擔任嘉賓，當時兩人合唱周杰倫的《安靜》，蔡俊彥更獨唱陳柏宇的《親愛的仇人》，其穩健台風及出色唱功已贏盡全場掌聲，表現一鳴驚人。當時已有大量網民「跪求」他出道做歌手，想不到事隔不足一年，蔡俊彥便實現了樂迷的願望。

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