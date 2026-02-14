蔡俊彥再展歌喉證「被劍擊耽誤的歌手」 唱足3首歌征服機管局晚宴

香港男子花劍「世一」蔡俊彥（Ryan）去年在大學室友兼好友呂爵安（Edan）的演唱會中大獻歌喉後，令人知道他除了劍擊強之外，唱歌亦相當不俗，當時更有網民指他可「原地出道」做歌手。

蔡俊彥不停同觀眾握手

昨晚（14日）Ryan就獲機場管理局邀請擔任周年晚宴嘉賓，當晚他共唱了三首歌，包括湯令山《用背脊唱情歌》、林奕匡《一雙手》以及陳奕迅的《歲月如歌》，雖然三首歌都有難唱的地方，但現場所見Ryan應付自如，完全附合「被劍擊耽誤的歌手」稱號，而在台上的他亦表現淡定，除不時向大家揮手外，更走到台邊握手，𠱁得大家非常開心。

蔡俊彥憑歌寄意

唱《一雙手》前，Ryan指這首歌鼓勵大家做人有正面態度，因一雙手可以做好多事情，所以想籍這首歌鼓勵大家和自己，之後他認真地表示，因自己經常要出外比賽，所以成日都要去機場搭飛機，也知道今日會有香港機場職員在，故衷心感謝大家一直以來的照顧，「我哋可能有見過面或者冇見過面，但我可以為大獻歌，我唔知係咪你哋嘅榮幸，但係一定係我嘅榮幸，所以非常非常感謝！」之後他唱《歲月如歌》前，他又笑言因為在這裡，所以覺得要唱這首歌。