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TVB新聞主播周可茵直認開工未瞓醒 親回做醫美嫌疑 早前因後台「激辯」片段掀熱話

影視圈
更新時間：22:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-24 HKT

無綫新聞台女主播周可茵向來以甜美外貌深受觀眾喜愛。然而，她早前一次在《香港早晨》出鏡的妝容，卻意外成為討論焦點，但她幽默大方的回應，反獲網民激讚，展現出超高EQ。

周可茵回應妝容太重手

事源於網紅劉海琦（Heidi）在Threads上，分享了周可茵報新聞的截圖，並溫馨提醒：「想提提佢個鼻影要輕手返啲。」面對妝容被公開批評，周可茵非但沒有介意，反而幽默回應：「我見到啦，多謝提醒，都真係未瞓醒」，高EQ的反應獲得網民一致讚賞。其後更有網民質疑她曾做「醫美」，她亦坦率以「化妝咋」否認，態度從容。

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周可茵後台「激辯」成焦點

周可茵身為TVB主播，出鏡不時引起討論，早前周可茵連在後台的舉動都掀起熱話。早前無綫《新聞報道》直播期間，就有網民發現主播鄭禧年身後玻璃房內的周可茵，與同事交談時表情、動作誇張，狀甚激動，引來網民猜測她是否在「嗌交」。事件發酵後，周可茵親自向facebook的「新聞人事全面睇」專頁管理員澄清，當時只是在聆聽同事說話。

周可茵於新聞界打滾多年

周可茵畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，擁有豐富的傳媒經驗。她於2017年加入NowTV新聞台，其後曾短暫效力亞洲電視，並於2018年加入無綫新聞至今。無論是面對工作上的小插曲，還是外界的評論，周可茵似乎總能以自己的方式化解，展現出專業以外的親和力。

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