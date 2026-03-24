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雲浩影孖鄭恩地合唱黎明金曲 被整理頭髮即心動亂陣腳 開心獲讚可在韓國直接出道

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-24 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-24 HKT

HOY大型音樂企劃《歲月如歌》正播得如火如荼，在最後一集「陪伴大家的廣東金曲（世界篇）」，三位香港歌手雲浩影（Cloud）、林奕匡（Phil）及譚嘉儀，分別遠赴韓國及馬來西亞，與任昌丁、鄭恩地、陳慧恬等當地頂尖音樂人合唱。

鄭恩地Cloud合唱《我這樣愛你》

Cloud與韓國歌手、Apink主唱鄭恩地合唱黎明的經典作品《我這樣愛你》，這次亦是恩地第一次於香港電視台作公開演唱，她更大讚Cloud唱得好好，可以在韓國直接出道！今次有幸與恩地合作，Cloud表示非常開心：「今次係我第一次公開唱韓文歌曲，對住恩地本來心情都好穩定，但係喺拍攝過程中，佢突然幫我整理頭髮！搞到我心動之餘，亦打亂咗陣腳呀。」

林奕匡唱韓文被老婆嫌棄

林奕匡與韓國國民級歌手及演員任昌丁合作，演繹電視劇經典主題曲《祝君好》，而任昌丁正是歌曲的韓文原曲《Smile Again》的原唱者。為了今次演出，Phil下了不少苦功：「為咗今次嘅演出，我喺屋企不斷練習唱韓文，不過我老婆聽到嘅時候，竟然問我，你唱緊乜呀？！我都唔覺得你唱緊韓文嘅，嘩！我幾hurt呀！睇嚟我都要再努力啲喇！」

譚嘉儀混合廣東國語版致敬張學友巫啟賢

譚嘉儀今次與馬來西亞歌手Orange（陳慧恬）合作，演唱《只想一生跟你走 x 不該讓你等太久》廣東話版本及國語版的混合版，向張學友及巫啟賢兩位殿堂級歌手致敬。除此之外，嘉儀亦走到街頭與當地busking合唱Beyond的經典歌曲。
 

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