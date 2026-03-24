黎明演唱會「紅蘿蔔」手燈爆紅 Leon笑談原因報答歌迷奇怪禮物：冇得唔要，等你哋知道嗰個感受

黎明演唱會2026丨黎明於紅館舉行一連10場《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》，他再次發揮其幽默本色，送給每位入場觀眾一支造型趣怪的「紅蘿蔔」手燈，瞬間引爆網絡熱話。黎明在演唱會上親自解開謎團，原因竟是為了對粉絲作出「報復」，盡顯天王的寵粉一面。黎明送贈紅蘿蔔手燈，在Threads引起討論，網民紛紛憶述送過古靈精怪的禮物給偶像，包括「澳門賭場酒店水樽」、「麥記的玻璃杯」等，終於令黎明決定禮尚往來。

黎明送觀眾不能拒絕禮物

在演唱會的談話環節，黎明手持紅蘿蔔手燈，對全場觀眾笑著解釋。他表示：「大家係咪好想知道點解係紅蘿蔔呢？咁多年嚟，大家都好鍾意送嘢俾我，但係你哋係冇問過我想唔想要㗎。」他憶述，多年來粉絲們總是熱情地送上各式各樣的禮物，但他從來沒有機會拒絕，只能默默收下。為了讓粉絲們「感同身受」，他決定反過來送大家一份「冇得唔要」的禮物，他表示「所以今日，我送返個紅蘿蔔俾你哋，冇得唔要，等你哋知道嗰個感受。」

相關閱讀：黎明大馬演唱會驚現「億萬級」粉絲 75歲圈中富婆坐第一行甜笑捧場

黎明紅蘿蔔手燈掀熱話

黎明送贈的紅蘿蔔手燈，瞬即在網上發酵，網民大讚黎明的創意與幽默感，直呼：「Leon唔唱歌，其實可以考慮開棟篤笑！」、「真係明就明，唔明就黎明」、「黎明思路永遠估唔到」、「黎明精神狀態100分」、「因為呢個Post開始追黎明」，認為只有黎明才能想出如此有趣的點子。

黎明收過粉絲千奇百趣禮物

黎明紅蘿蔔手燈事件，也勾起了不少粉絲的回憶。有粉絲分享，曾送過「麥記玻璃杯」，也有人提到曾目睹其他粉絲討論送「新X影匯水樽」，給黎明女兒上學用，也有網民表示見過有粉絲送贈「紅蘿蔔」花籃，而這款紅蘿蔔手燈，已經在二手拍賣網有得發售，該名網民用黎明金句表示：「將來賺到錢自己買，唔會用爸爸嘅錢」，黎明的獨特思維及金句影響深遠。

相關閱讀：黎明為幫老友十幾樓爬出窗幾乎跌死 雷頌德驚呼「唔想得返三大天王」 過程驚險一額汗

黎明紅館演唱會精彩照片？