黎明大馬演唱會驚現「億萬級」粉絲 75歲圈中富婆坐第一行甜笑捧場

影視圈
更新時間：11:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-09 HKT

黎明（Leon）最近到外地舉行巡迴演唱會，而香港將於2026年3月22至29日在紅磡香港體育館舉行《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，讓粉絲非常期待。日前黎明到馬來西亞演出《2025黎明巡迴演唱會》時，席上竟見到娛圈富婆捧場，引起網民討論。

黎明獲80歲粉絲支持

黎明於12月6日到馬來西亞開騷，吸引大批粉絲支持，座無虛席。現場見到有手持「80歲阿婆、我愛黎明」手牌的婆婆外，薛家燕亦驚喜現身，更坐在第一行，全程笑容滿面，不少觀眾走近與薛家燕打招呼外，薛家燕還親切地與在場人士合照，成為演唱會另一焦點。

網民在threads分享當日盛況留言：「尋日（6日）Leon馬來西亞演唱會，薛家燕都去咗睇，仲坐第一排（而家先知原來家燕姐都鍾意黎明）」。不少網民認同黎明有吸引力：「好耐之前都有講啦，3歲至80歲都會喜歡黎明，而家應該唔止啦，因為嗰啲當年80歲嘅而家可能90幾歲，仍然係咁鍾意黎明」、「娛樂圈好多女明星同埋女藝人都好鍾意Leon」等。

薛家燕投資有道

75歲的薛家燕在圈中人緣甚廣，更是眾所周知的富婆。薛家燕 當年離婚後復出幕前，演出經典處境劇《真情》飾演「好姨」一角，成為人生轉捩點。薛家燕之後主演《皆大歡喜》同樣受歡迎，賺得盆滿缽滿。有指薛家燕多年來投資有道，買樓保值，身家高達2億元。

